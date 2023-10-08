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ثبات للتطوير العقاري تطرح مشروعها النوعي عسيب للحجز والبيع الفوري - جريدة الوطن السعودية

10/8/2023 2:19:16 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة "ثبات للتطوير العقاري" عن بدئها في استقبال طلبات الحجز والبيع الفوري للوحدات السكنية المُنجزة من مشروعها النوعي "عسيب"، التي تتميز بتصاميمها المعاصرة، وتتألق بموقعها الاستراتيجي الباهر في قلب مدينة "ثروة" أحدث مدينة ذكية في المنطقة الشرقية، بإطلالة ساحرة على شاطئ الخليج العربي.
وقد دشنت "ثبات للتطوير العقاري" مؤخرًا فيلا العرض النموذجية الخاصة بالمشروع، حيث شارك الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ أحمد بن محمد العصيمي، الحضور؛ مزايا مشروع "عسيب" الذي يعكس رؤية وإمكانيات الشركة في بناء نماذج إسكانية ترتقي لمعايير الجودة والفخامة والاستدامة العالية.
ويتفرد مشروع "عسيب" بمزايا جغرافية وهندسية تتيح للمنتفعين انسيابية التنقل داخل أحياء "عسيب" و"مدينة ثروة"، والوصول إلى المرافق الترفيهية، والنقاط الخدمية والتجارية المحيطة بالمشروع؛ حيث يتبوَّأ المشروع موقعًا جذَّابًا بين مدينتي الخُبر والدمام، وتحديدًا في قلب مدينة ثروة التي تتوسط المسافة بين المدينتين، مما يُمكِّن قاطني المنطقة من الوصول إلى الشوارع الفرعية التي تصل إلى كورنيش الدمام الجنوبي، والواجهة البحرية، ومنطقة الراكة، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، في وقتٍ زمنيٍّ لا يتجاوز بضع دقائق.
وسيحظى المُلاَّك الجدد لوحدات المشروع الفاخرة، بفرصة العيش في مشروع إسكاني عصري يتميز بالاستدامة، حاصل على جائزتين دوليتين من المنظمة العالمية "Luxury lifestyle awards" عن فئتي "أفضل مجمع سكني فاخر"، و"أفضل مجمع سكني فاخر تطبيقًا لِمعايير الاستدامة"؛ حيث عمل القائمون على المشروع بتنفيذ مراحل بنائه وتصميمه وفق معايير ومواصفات عالية الجودة؛ لا سيما أن شركة "ثبات للتطوير العقاري" تستند على إرث وثوابت شركة "ثبات للإنشاءات المحدودة" ذات التاريخ الراسخ في السوق المحليّ لمدة تزيد على 45 سنة.
ويمكن للراغبين في حجز جولةٍ تعريفيةٍ لِفيلا العرض، تسجيل اهتمامهم عبر وصلة المشروع الإلكترونية، أو الاتصال على 920031100؛ لِضمان فرصة الاستفادة من إحدى الوحدات المُنجزة من مشروع "عسيب"، كما يُمكن للراغبين في التعرف على مراحل المشروع القادمة، متابعة حسابات الشركة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي @thabatred، وموقعها الإلكتروني thabatred ؛ للاطلاع على مستجدات مشروع "عسيب" المكوَّن من 3 قِطَع أراضٍ، تحتوي على 53 فيلا فاخرة.

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