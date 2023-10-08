ثبات للتطوير العقاري تطرح مشروعها النوعي عسيب للحجز والبيع الفوري - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت شركة "ثبات للتطوير العقاري" عن بدئها في استقبال طلبات الحجز والبيع الفوري للوحدات السكنية المُنجزة من مشروعها النوعي "عسيب"، التي تتميز بتصاميمها المعاصرة، وتتألق بموقعها الاستراتيجي الباهر في قلب مدينة "ثروة" أحدث مدينة ذكية في المنطقة الشرقية، بإطلالة ساحرة على شاطئ الخليج العربي.
وقد دشنت "ثبات للتطوير العقاري" مؤخرًا فيلا العرض النموذجية الخاصة بالمشروع، حيث شارك الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ أحمد بن محمد العصيمي، الحضور؛ مزايا مشروع "عسيب" الذي يعكس رؤية وإمكانيات الشركة في بناء نماذج إسكانية ترتقي لمعايير الجودة والفخامة والاستدامة العالية.
ويتفرد مشروع "عسيب" بمزايا جغرافية وهندسية تتيح للمنتفعين انسيابية التنقل داخل أحياء "عسيب" و"مدينة ثروة"، والوصول إلى المرافق الترفيهية، والنقاط الخدمية والتجارية المحيطة بالمشروع؛ حيث يتبوَّأ المشروع موقعًا جذَّابًا بين مدينتي الخُبر والدمام، وتحديدًا في قلب مدينة ثروة التي تتوسط المسافة بين المدينتين، مما يُمكِّن قاطني المنطقة من الوصول إلى الشوارع الفرعية التي تصل إلى كورنيش الدمام الجنوبي، والواجهة البحرية، ومنطقة الراكة، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، في وقتٍ زمنيٍّ لا يتجاوز بضع دقائق.
وسيحظى المُلاَّك الجدد لوحدات المشروع الفاخرة، بفرصة العيش في مشروع إسكاني عصري يتميز بالاستدامة، حاصل على جائزتين دوليتين من المنظمة العالمية "Luxury lifestyle awards" عن فئتي "أفضل مجمع سكني فاخر"، و"أفضل مجمع سكني فاخر تطبيقًا لِمعايير الاستدامة"؛ حيث عمل القائمون على المشروع بتنفيذ مراحل بنائه وتصميمه وفق معايير ومواصفات عالية الجودة؛ لا سيما أن شركة "ثبات للتطوير العقاري" تستند على إرث وثوابت شركة "ثبات للإنشاءات المحدودة" ذات التاريخ الراسخ في السوق المحليّ لمدة تزيد على 45 سنة.
ويمكن للراغبين في حجز جولةٍ تعريفيةٍ لِفيلا العرض، تسجيل اهتمامهم عبر وصلة المشروع الإلكترونية، أو الاتصال على 920031100؛ لِضمان فرصة الاستفادة من إحدى الوحدات المُنجزة من مشروع "عسيب"، كما يُمكن للراغبين في التعرف على مراحل المشروع القادمة، متابعة حسابات الشركة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي @thabatred، وموقعها الإلكتروني thabatred ؛ للاطلاع على مستجدات مشروع "عسيب" المكوَّن من 3 قِطَع أراضٍ، تحتوي على 53 فيلا فاخرة.
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