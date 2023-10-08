'مُنشآت' وروّاد أعمال سعوديون يشاركون في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2023

MENAFN - AETOSWire) شاركت المملكة العربية السعودية في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2023 (GEC23)، من خلال وفد ضمّ بعضاً من رواد الأعمال السعوديين الرائدين برئاسة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية "منشآت".

وهدفت "منشآت" من خلال مشاركتها في المؤتمر إلى دعم وفد رواد الأعمال السعوديين ومناقشة فرص الأعمال الواعدة مع الجهات الداعمة والمحفّزة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العالمي، فضلاً عن تعزيز الشراكات لدفع عجلة ريادة الأعمال داخل المملكة وفي الخارج.

وقد شارك نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لريادة الأعمال سعود السبهان، في الجلسة الختامية لليوم الأول من المؤتمر بعنوان "غيّر عالمك: نظرة إلى المستقبل".

وقال في هذا السياق: "تُعدّ الشركات الصغيرة والمتوسطة من المحركات الأساسية للاقتصاد المحلي، إلّا أنّه لا بد من توفير البيئة الصحيحة والملائمة لها وإشراكها في الفرص الداعمة التي تسمح لها بتحقيق أهدافها بشكل فعّال".

وأضاف: "يُعد التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين من المؤسسات العامة والخاصة عاملاً حيوياً لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من العمل بشكل تعاوني عبر القطاعات المختلفة، بهدف التغلب على التحديات ونشر ثقافة ريادة الأعمال بطريقة أسرع وأكثر فعالية".

هذا وقد تولى عدد من رواد الأعمال الوطنيين الناجحين تمثيل المملكة في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2023، أبرزهم سالم الجعويني، الشريك المؤسس في شركة "راس مال"، وهي المنصة الأشمل لأتمتة عملية إدارة الأسهم وحصص المُلكية، وتسهيل جمع الاستثمارات وتعزيز الحوكمة من خلال عملية نقر بسيطة لصالح الشركات.

وفي هذا السياق، قال الجعويني: "نحن نشهد مرحلة مميزة بالنسبة للشركات الناشئة السعودية. إذ تتوافر الكثير من العناصر التي من شأنها أن توفر الظروف المناسبة لبروز المملكة باعتبارها مركزاً للشركات الناشئة. وتشمل هذه العناصر الوصول إلى رأس المال، والمنظومة الداعمة لريادة الأعمال، والخبرة النوعية المتنامية للمؤسّسين وفرقهم المتميّزة".

ومن الشركات الأخرى المشاركة في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال نذكر شركة "ويكاب" (WakeCap)، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا والإنشاءات تمكّن شركات البناء من الحصول على تقارير ميدانية في الوقت الفعلي في موقع البناء.

وتعليقاً على مشاركته في هذا المؤتمر، قال حسن البلوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ويكاب" (WakeCap): "تُعدّ المثابرة من السمات الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها أي رائد أعمال بهدف تحقيق النجاح. انطلاقاً من الحصول على التمويلات اللازمة من المستثمرين، وصولاً إلى تعيين وقيادة الفريق المناسب والبقاء في طليعة المنافسين، تُعد هذه السمة قيمة ريادية أساسية لا بدّ من امتلاكها".

وقد أعلنت شبكة ريادة الأعمال العالمية (GEN) أنّ المملكة العربية السعودية ستستضيف النسخة التالية من كأس العالم لريادة الأعمال (EWC) ستستضيفها المملكة العربية السعودية خلال ملتقى "بيبان 2024". وتُعدّ مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال التي تنظمها شبكة ريادة الأعمال العالمية و"منشآت"، من أكبر وأول المسابقات وبرامج دعم الشركات الناشئة على مستوى العالم.

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