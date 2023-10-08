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عن أي ألم تتحدثون

10/8/2023 2:15:48 PM
(MENAFN- Al Watan) قادتني الظروف الملحة إلى الوجود في إحدى المراكز الخاصة والمعنية بالحماية الاجتماعية، من أجل إنجاز عمل خاص بي، وفي أثناء مكوثي في صالة الانتظار الخاصة بهذا المركز كانت هناك عائلة صغيرة صرفت الأنظار ولفتت الانتباه، مكونة من رجلين، وامرأة مسنة كانت مجهدة إلى حد كبير أنهكها المرض، تمشي بتثاقل وبطء شديد، ينضح منها الحزن والأسى والحسرة، تحاول جاهدة أن تكفكف دموعها التي ابتلت غطاء وجهها، أظنها قد جاوزت العقد السابع من العمر -إن أنا أحسنت التقدير- برفقتها فتاة شابة يربو عمر هذه الفتاة على الثامنة عشرة سنة تقريبًا أو يزيد..
اتضح لاحقًا أن تلك المرأة المسنة هي والدتها التي حضرت لتقديم شكوى عقوق ضد ابنتها المتمردة، بعد أن استنفدت معها كل الطرق الممكنة لتقيمها وتصحيح سلوكها، وكانت تعاملها معاملة سيئة، في أثناء تجاذب الحديث مع المختص، وفجأة ودون مقدمات تذكر تفوهت هذه الابنة العاقة بكلمات غير لائقة على أمها، وادعت أن أمها ((امرأة رجعية ومتخلفة، وليس ثمة توافق بينهما في الفكر، ولا يوجد تفاهم قائم يمكنها من خلاله الاستمرار معها في بيت واحد))، على حد زعمها، الأم المكلومة التي وثقت على ابنتها أفعال مشينة من خلال مقطع فيديو على جهازها الخاص، ((كان في متناول الرجلين اللذين لم تتضح علاقتهما بالأمر حتى تلك اللحظة)).
كانت صامتة من هول الموقف ومن جرأة ابنتها عليها أمام المختص، وعلى مسمع الناس خارج القاعة، ورغم الألم الذي اعتصر قلب الأم المحطمة نفسيًا، لم تكن تود أن يشتد بهما النقاش بهذا الشكل كما هو بين في تصرفها، فضلاً أن تكون هي وابنتها في هذا الموقف الحرج، هذه خلاصة ما سمعناه أنا ومجموعة من الموجودين في صالة الانتظار التي سادها الصمت وغلفها الهدوء، عدا صوت الابنة العاقة الذي كان مرتفعًا بصورة كبيرة جدًا، بلغ صداه خارج الغرفة المختصة بالنقاش.
وفي نهاية جلسة الحوار، التي طالت في سيل البحث عن حل لمعالجة تلك الحالة، ظهر تصرف غريب من طرف الأم الكسيرة المتشبعة بالآلام، حيث انكبت على استرضاء ابنتها، بدلاً من أن تقوم الابنة بفعل ذلك، توسل الأم ابنتها كي تعود معها إلى البيت كان موقفًا صادمًا ولافتًا في آن واحد بالنسبة للحضور، رأيت أثره على كل الوجوه المتواجدة المتوجمة، وجوه اختلط فيها الحزن بالأسى على الأم، والنقم والكراهية والبغض على الابنة التي لم ترحم شيبة أمها وكبر سنها ومرضها، فضلاً عن أن توقرها وتحترم أمومتها، استشعرت في تلك اللحظة كأب درجة الوجع والألم الذي سكن هذه الأم ومزق فؤادها الحنون، إحساس يصعب وصفه، ودون شعور مني تمتمت باللهم احفظ لنا أبنائنا وبارك لنا فيهم.. واجعلهم هداة مهتدين بارين بنا.. وأصرف عنهم رفقاء السوء يارب العالمين.

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