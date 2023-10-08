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الفطرية وتشومسكي

10/8/2023 2:15:47 PM
(MENAFN- Al Watan) اطّلعت على مقال لأحد زملائنا الكتاب ينتقد فكرة تشومسكي في فطرية اللغة من حيث أصلها الفلسفي.
وأقول جميل إثارة النقاش حول هذه المواضيع الفكرية والعلمية. وليس هناك مشكلة أن يكون تشومسكي أخذ عن العرب أو عن اليونان، لكنها في النهاية هي أفكار وليست أساطير! اليونان ومن قبلهم ومن بعدهم ناقشوا أكثر الأفكار التي ما زالت حية حتى الآن وكما يقولون: الأول ما ترك للتالي شيئا...
المهم في هذا العصر وحسب المنهج العلمي الحديث هو صياغة الفكرة بشكل علمي وإثباتها تجريبيا إن أمكن.
مثلا في علم الكيمياء فكرة الذرات كانت موجودة عند الهنود واليونان القدماء وكانت الفكرة العامة أن المادة منفصلة. جاء أرسطو وقال إن المادة متصلة وليست مكونة من ذرات. وصارت هي الفكرة السائدة من بعده على مدى ألفي سنة.
ثم في العصر الحديث جاء دالتون وطمسون وقالوا إن المادة منفصلة ومكونة من ذرات وأثبتوا ذلك علميا.
مسألة الفطرية ووجود القبليات العقلية بشكل عام وبغض النظر عن (مثل أفلاطون) هي من المسائل الفكرية العميقة وليست من الأساطير. وقد أثبتها علماء المسلمين ومنهم ابن تيمية في مناقشة مسائل التحسين والتقبيح واستدلوا لها، وهي من المفاهيم الشرعية المعروفة بصيغتها العامة.
جانب اللغة الداخلي في تاريخنا غير محسوم وأغلب اللغويين انشغلوا بمحتوى اللغة الظاهر (السماع) عن مناقشة ما وراء ذلك من آليات عقلية داخلية. وغالبا يشيرون للملكة فقط ثم لا يتبعون ذلك بشيء آخر.
أما الغربيون في لسانياتهم العصرية فكانوا أبعد من ذلك بمنهجهم المادي السلوكي الذي ينكر كل ما هو داخلي أو فطري أو فكرة الصفحة البيضاء.
فاللسانيات الغربية المعاصرة قامت على المنهج السلوكي المادي البحت أي اعتبار المظهر الفيزيائي الاختزالي الظاهر للغة. وهذا المنهج الضيق في النهاية يؤدي وأدى فعلا إلى طريق مسدود، لأن اللغة قبل ذلك هي قضية عقلية كلية معرفية. والواعد في الحقيقة هو منهج تشومسكي في إعادة الأولوية للعقل والكل في شأن اللغة.
لو أن الطفل كانت عنده هذه القدرة الحسية فقط التي يقول بها (لوك) أو بشكل عام فكرة (الصفحة البيضاء) لصار مثل الببغاء يردد فقط الكلمات التي يسمعها من البيئة أو حتى الجمل كما هي ولا يزيد عليها. ولا يخدعنا أن اللغة تحتاج إلى تعلم حسي خارجي (سماع) فكل السلوك يحتاج إلى تحريك ومثير خارجي.
الطفل عنده قدرة داخلية عقلية عجيبة قادرة على الصياغة الكلية للجمل وقبل ذلك استنتاج النحو الكلي للغة من غير جهد أو تعليم مباشر. وللتوضيح يمكن مقارنة تعلم اللغة الثانية ألفاظها ونحوها عند الكبار بتعلم الأطفال لغة الأم والفارق الكبير في ذلك. وللتوضيح أكثر يمكننا أن نقارن تعلم اللغة المنطوقة بتعلم (القراءة والكتابة)، عندها نعرف الفرق بين الفطري التلقائي وبين غير الفطري الذي يحتاج الكثير من الجهد والمال لإكسابه الأطفال.
ما فعله تشومسكي هو أنه صاغ الفكرة بشكل علمي وحولها إلى علم قابل للإثبات والنفي. ولا يعيب تشومسكي أنه أخذ عن الفلسفة القديمة أو الحديثة فعلم الرياضيات وعلم الفيزياء كانت ضمن الفلسفة قديما بل أغلب العلوم كانت كذلك. وأبعد من ذلك وأغرب هو أن علم الفلك خرج من رحم التنجيم! وأن علم الكيمياء خرج من رحم السحر والشعوذة! يقال إن الساعة العطلانة تصيب الوقت الصحيح مرتين باليوم والشيطان صدق وهو كذوب والحي يخرج من الميت.
وبتطبيق المنهج العلمي الحديث تم فصل هذه العلوم القائمة عن الفلسفة وغيرها. عموما الفكرة هي غربلة موروث الأمم وفئات المجتمع واستخراج العلم من معدنه أما الرفض المسبق لكل جديد وغريب فهو سهل ولكنه غير منتج.
عموما ما زال عمل تشومسكي في منتصف الطريق ولم يكتمل بعد لكنه على كل حال رسم الخطوط العريضة لهذا الجانب المهمل من أمر اللغة. وأهم منه دور اللغة في بناء العقل والمنطق عند الإنسان.

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