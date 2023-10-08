أجهزة جديدة قابلة للارتداء من HUAWEI

(MENAFN
- Al Watan) أقامت العلامة التجارية هواوي مؤخرا حدث الإطلاق المميز: ((إستراتيجية الأجهزة القابلة للارتداء وإطلاق منتج جديد)) في دبي، وكشفت عن خطوتها التالية بما يتعلق بالأجهزة القابلة للارتداء من خلال اقتراح رؤيتها الجديدة ((رائدة في الموضة))، حيث ارتقت بمستوى التكامل بين التقنيات التكنولوجية والموضة إلى مستوى جديد. أجهزة جديدة
كما كشفت هواوي خلال حدث الإطلاق عن مجموعة من الأجهزة الجديدة، وعلى رأسها WATCH GT 4، الإضافة الأحدث إلى سلسلة ساعاتهم الذكية المشهورة، والساعة الذكية الفاخرة HUAWEI WATCH Ultimate Design، وسماعات FreeBuds Pro 3 TWS عالية الدقة، ونظارات Eyewear 2، والجهاز اللوحي MatePad 11-inch PaperMatte Edition وMatePad 11 PaperMatte Edition اللذين يقدمان شاشة بملمس مشابه للورق تتلاءم مع استخدامات القراءة والكتابة مع تقليل تداخل الضوء بنسبة %97. مزايا تنافسية
وتعيد هواوي تعريف تجربة التصميم والصحة والرياضة من خلال مجموعتها الجديدة من الأجهزة القابلة للارتداء، التي تسمح للمستخدمين بتخصيص رحلتهم الصحية والرياضية دون المساس بمظهرهم العام أو التأثير على نمط الموضة الذي يتبعونه. وبهذا تبدأ العلامة التجارية فصلا جديدا في إصداراتها من الأجهزة القابلة للارتداء، حيث تستفيد من مزاياها التنافسية الرئيسية الثلاثة: تطوير تكنولوجيا الاكتشاف والتشخيص في الأجهزة، ومنصة خوارزمية البرامج التي تم تطويرها حديثا، وخدمات صحية رقمية أكثر شمولا.
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