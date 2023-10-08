Sunday, 08 October 2023 11:22 GMT

أجهزة جديدة قابلة للارتداء من HUAWEI

10/8/2023 2:15:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أقامت العلامة التجارية هواوي مؤخرا حدث الإطلاق المميز: ((إستراتيجية الأجهزة القابلة للارتداء وإطلاق منتج جديد)) في دبي، وكشفت عن خطوتها التالية بما يتعلق بالأجهزة القابلة للارتداء من خلال اقتراح رؤيتها الجديدة ((رائدة في الموضة))، حيث ارتقت بمستوى التكامل بين التقنيات التكنولوجية والموضة إلى مستوى جديد.
أجهزة جديدة
كما كشفت هواوي خلال حدث الإطلاق عن مجموعة من الأجهزة الجديدة، وعلى رأسها WATCH GT 4، الإضافة الأحدث إلى سلسلة ساعاتهم الذكية المشهورة، والساعة الذكية الفاخرة HUAWEI WATCH Ultimate Design، وسماعات FreeBuds Pro 3 TWS عالية الدقة، ونظارات Eyewear 2، والجهاز اللوحي MatePad 11-inch PaperMatte Edition وMatePad 11 PaperMatte Edition اللذين يقدمان شاشة بملمس مشابه للورق تتلاءم مع استخدامات القراءة والكتابة مع تقليل تداخل الضوء بنسبة %97.
مزايا تنافسية
وتعيد هواوي تعريف تجربة التصميم والصحة والرياضة من خلال مجموعتها الجديدة من الأجهزة القابلة للارتداء، التي تسمح للمستخدمين بتخصيص رحلتهم الصحية والرياضية دون المساس بمظهرهم العام أو التأثير على نمط الموضة الذي يتبعونه. وبهذا تبدأ العلامة التجارية فصلا جديدا في إصداراتها من الأجهزة القابلة للارتداء، حيث تستفيد من مزاياها التنافسية الرئيسية الثلاثة: تطوير تكنولوجيا الاكتشاف والتشخيص في الأجهزة، ومنصة خوارزمية البرامج التي تم تطويرها حديثا، وخدمات صحية رقمية أكثر شمولا.

MENAFN08102023000089011017ID1107208215

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث