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السعودية للكهرباء تشتري حصة في شركة سيارات كهربائية بـ 254 مليون ريال

10/8/2023 2:15:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الشركة السعودية للكهرباء في إفصاح على موقع "تداول السعودية" اليوم عن توقيعها يوم الخميس الماضي اتفاقية مساهمين مع صندوق الاستثمارات العامة تستحوذ بموجبها الشركة السعودية للكهرباء على حصة تبلغ 25% في“شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية”، وهي شركة مساهمة مغلقة ومملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك بقيمة 254 مليون ريال.
وذكرت الشركة السعودية للكهرباء أنه تم تمويل الصفقة من خلال مصادر الشركة الذاتية، ويتركز نشاط شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية على بناء وتشغيل وإنشاء شراكات لتوفير البنية التحتية لشحن الطاقة بالتيار البديل (AC) والتيار المباشر (DC) للمركبات الكهربائية والهجينة.
وتعزز الصفقة مكانة الشركة السعودية للكهرباء في السوق وتدعم أعمالها في المستقبل، كما تشكل الصفقة فرصة واعدة للدخول إلى مجال المركبات الكهربائية من خلال استثمار أقلية في شركة متخصصة في تطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.ش

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