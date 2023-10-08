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5 تراخيص استشارية يوميا

10/8/2023 2:15:47 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت طلبات التراخيص المعتمدة لممارسة المهن الاستشارية 511 ترخيصا معتمدا، في الربع الثالث من العام الحالي، وبمتوسط يومي يصل إلى 5 تراخيص، وبلغت أنواع المهن الاستشارية 18 نوعا، في وقت حصدت 5 مهن استشارية ترخيصا وحيدا لكل منها، كأقل أنواع المهن تراخيص معتمدة.
المهن الاستشارية
كشف تقرير وزارة التجارة للربع الثالث من العام الحالي تسجيل 511 ترخيصا معتمدا للمهن الاستشارية، وفاقت تراخيص الاستشارات الإدارية 17 من الاستشارات أخرى، حيث بلغت تراخيص الاستشارات الإدارية 279 ترخيصا بـ55%، وحلت الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية ثانيا بإجمالي 81 ترخيصا بـ16%، والاستشارات التعليمية والتربوية ثالثا بإجمالي 56 ترخيصا بـ11%، وخدمات الزكاة وضريبة الدخل رابعا بإجمالي 28 ترخيصا بـ5%، والترجمة خامسا بإجمالي 21 ترخيصا بـ4%، وخدمات ضريبة القيمة المضافة سادسا بإجمالي 16 ترخيصا بـ3%.
الأقل تراخيص
حصدت 5 مهن استشارية أقل المهن تراخيص معتمدة، حيث بلغت ترخيصا وحيدا لكل من الاستشارات في مجال التجارة الدولية، والاستشارات الكيميائية، والاستشارات الفنية والمختبرات، والاستشارات الصناعية، والاستشارات البحرية بـ0.19%، وتساوت الاستشارات الفيزيائية، والعمالية، والجمركية، والأمنية ثانيا بترخيصين اثنين لكل منها بـ0.39%، والاستشارات في مجال الحاسب الآلي ثالثا بإجمالي 6 تراخيص بـ1.17%، والاستشارات الاقتصادية رابعا بإجمالي 11 ترخيصا بـ2.15%، والاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات خامسا بإجمالي 12 ترخيصا بـ2.34%.
511 ترخيصا معتمدا للمهن الاستشارية
18 مهنة استشارية تتسابق على التراخيص
5 مهن الأقل تراخيص
%55 من التراخيص للاستشارات الإدارية
أكثر المهن تراخيص:
الاستشارات الإدارية: 55%
الاستشارات المالية: 16%
التعليمية والتربوية: 11%
الزكاة وضريبة الدخل: 5%
الترجمة: 4%
أقل المهن تراخيص:
الاستشارات في مجال التجارة الدولية:1
الكيميائية:1
الفنية والمختبرات:1
الصناعية: 1
البحرية: 1
النسبة: 0.19%

MENAFN08102023000089011017ID1107208212

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