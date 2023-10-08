5 تراخيص استشارية يوميا

(MENAFN
- Al Watan) سجلت طلبات التراخيص المعتمدة لممارسة المهن الاستشارية 511 ترخيصا معتمدا، في الربع الثالث من العام الحالي، وبمتوسط يومي يصل إلى 5 تراخيص، وبلغت أنواع المهن الاستشارية 18 نوعا، في وقت حصدت 5 مهن استشارية ترخيصا وحيدا لكل منها، كأقل أنواع المهن تراخيص معتمدة. المهن الاستشارية
كشف تقرير وزارة التجارة للربع الثالث من العام الحالي تسجيل 511 ترخيصا معتمدا للمهن الاستشارية، وفاقت تراخيص الاستشارات الإدارية 17 من الاستشارات أخرى، حيث بلغت تراخيص الاستشارات الإدارية 279 ترخيصا بـ55%، وحلت الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية ثانيا بإجمالي 81 ترخيصا بـ16%، والاستشارات التعليمية والتربوية ثالثا بإجمالي 56 ترخيصا بـ11%، وخدمات الزكاة وضريبة الدخل رابعا بإجمالي 28 ترخيصا بـ5%، والترجمة خامسا بإجمالي 21 ترخيصا بـ4%، وخدمات ضريبة القيمة المضافة سادسا بإجمالي 16 ترخيصا بـ3%. الأقل تراخيص
حصدت 5 مهن استشارية أقل المهن تراخيص معتمدة، حيث بلغت ترخيصا وحيدا لكل من الاستشارات في مجال التجارة الدولية، والاستشارات الكيميائية، والاستشارات الفنية والمختبرات، والاستشارات الصناعية، والاستشارات البحرية بـ0.19%، وتساوت الاستشارات الفيزيائية، والعمالية، والجمركية، والأمنية ثانيا بترخيصين اثنين لكل منها بـ0.39%، والاستشارات في مجال الحاسب الآلي ثالثا بإجمالي 6 تراخيص بـ1.17%، والاستشارات الاقتصادية رابعا بإجمالي 11 ترخيصا بـ2.15%، والاستشارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات خامسا بإجمالي 12 ترخيصا بـ2.34%.
511 ترخيصا معتمدا للمهن الاستشارية
18 مهنة استشارية تتسابق على التراخيص
5 مهن الأقل تراخيص
%55 من التراخيص للاستشارات الإدارية
أكثر المهن تراخيص:
الاستشارات الإدارية: 55%
الاستشارات المالية: 16%
التعليمية والتربوية: 11%
الزكاة وضريبة الدخل: 5%
الترجمة: 4%
أقل المهن تراخيص:
الاستشارات في مجال التجارة الدولية:1
الكيميائية:1
الفنية والمختبرات:1
الصناعية: 1
البحرية: 1
النسبة: 0.19%
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