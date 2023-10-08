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مليون ريال وسجن لمخالفات المهن الهندسية

10/8/2023 2:15:47 PM
(MENAFN- Al Watan) رصد مختصون مهنيون 5 مخالفات في المهن الهندسية، بعضها بغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة للسجن يتم تكرارها بالمكاتب والشركات الهندسية، أكد متحدثون في ملتقى الهيئة السعودية للمهندسين، أنه من خلال الجولات الميدانية على المكاتب والشركات الهندسية، وكذلك المنشآت التي تحوي كوادر مهنية ((هندسية وفنية))، رصدوا أبرز مخالفات بناء على نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، ومعايير مزاولة المهن الهندسية وشروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية، وتتمثل في التقيد بالمهن الهندسية المعتمدة في الترخيص، وتحديث صاحب الترخيص بياناته ومعلوماته بشكل مستمر، ومزاولة العمل الهندسي لمـن انتهى اعتماده المهني أو تصنيفه المهني، بالإضافة الى ذكر المهندس المعتمد مهنيًا اسمه ودرجته المهنية، ورقم اعتماده المهني، ووضع لوحة إرشادية توضح أوقات العمل الرسمي وإبراز الترخيص، والاعتمادات المهنية.
مبادرة تطوعية
بدوره، أعلن رئيس اللجنة التنسيقية في الأحساء التابعة للهيئة السعودية للمهندسين، المهندس مهدي البحراني، لـ((الوطن))، تبني اللجنة، والمكاتب الهندسية والاستشارية في الأحساء إطلاق مبادرة تطوعية بالتعاون مع أمانة الأحساء متخصصة في تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري.
مخالفات ((غرامة مليون ريال كحد أقصى))
1 - مزاولة بدون اعتماد مهني.
2 - مزاولة المكاتب والشركات الهندسية بدون ترخيص هندسي.
3 - تشغيل ممارس للمهنة دون اعتماد، مع العلم بالنظام.
مخالفات((غرامة مليون ريال والسجن لمدة لا تتجاوز سنة))
1 - تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو سلوك طرق غير نظامية نتج منها الحصول على الاعتماد المهني أو الترخيص أو أدت إلى تجديد أي منهما.
2 - استعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة من المهن الهندسية دون الحصول على الترخيص أو الاعتماد المهني.
3 - انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنيًا

MENAFN08102023000089011017ID1107208211

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