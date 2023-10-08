مليون ريال وسجن لمخالفات المهن الهندسية

(MENAFN
- Al Watan) رصد مختصون مهنيون 5 مخالفات في المهن الهندسية، بعضها بغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة للسجن يتم تكرارها بالمكاتب والشركات الهندسية، أكد متحدثون في ملتقى الهيئة السعودية للمهندسين، أنه من خلال الجولات الميدانية على المكاتب والشركات الهندسية، وكذلك المنشآت التي تحوي كوادر مهنية ((هندسية وفنية))، رصدوا أبرز مخالفات بناء على نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، ومعايير مزاولة المهن الهندسية وشروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية، وتتمثل في التقيد بالمهن الهندسية المعتمدة في الترخيص، وتحديث صاحب الترخيص بياناته ومعلوماته بشكل مستمر، ومزاولة العمل الهندسي لمـن انتهى اعتماده المهني أو تصنيفه المهني، بالإضافة الى ذكر المهندس المعتمد مهنيًا اسمه ودرجته المهنية، ورقم اعتماده المهني، ووضع لوحة إرشادية توضح أوقات العمل الرسمي وإبراز الترخيص، والاعتمادات المهنية. مبادرة تطوعية
بدوره، أعلن رئيس اللجنة التنسيقية في الأحساء التابعة للهيئة السعودية للمهندسين، المهندس مهدي البحراني، لـ((الوطن))، تبني اللجنة، والمكاتب الهندسية والاستشارية في الأحساء إطلاق مبادرة تطوعية بالتعاون مع أمانة الأحساء متخصصة في تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري. مخالفات ((غرامة مليون ريال كحد أقصى))
1 - مزاولة بدون اعتماد مهني.
2 - مزاولة المكاتب والشركات الهندسية بدون ترخيص هندسي.
3 - تشغيل ممارس للمهنة دون اعتماد، مع العلم بالنظام. مخالفات((غرامة مليون ريال والسجن لمدة لا تتجاوز سنة))
1 - تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو سلوك طرق غير نظامية نتج منها الحصول على الاعتماد المهني أو الترخيص أو أدت إلى تجديد أي منهما.
2 - استعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة من المهن الهندسية دون الحصول على الترخيص أو الاعتماد المهني.
3 - انتحال لقب من ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين مهنيًا
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