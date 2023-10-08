إطلاق صندوق ألفا المالية لتطوير برج سكني في وجهة مسار

(MENAFN
- Al Watan) وقّعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لوجهة "مسار" وشركة ألفا المالية اتفاقية استحواذ، لإطلاق "صندوق ألفا المالية لتطوير أرض بوجهة "مسار"، في أول تعاون مع مؤسسة مالية مرخصة من هيئة السوق المالية، وذلك بالشراكة مع شركة مجموعة الاتحاد والتكافل للاستثمار المحدودة المطور الرئيس لمشروع الصندوق، باستثمارات تفوق الـ 600 مليون ريال.
وجرت مراسم التوقيع في مكة المكرمة بحضور رئيس مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار الأستاذ عبدالله صالح كامل وعدد من قيادات ومنسوبي الشركتين، فيما وقع الاتفاقية من الجانبين الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى الأستاذ ياسر عبدالعزيز أبو عتيق والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة ألفا المالية الأستاذ معاذ بن نعيم النعيم.
ويعد الصندوق صندوقاً عقارياً مغلقاً ومتوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويهدف إلى الاستحواذ على قطعة أرض في وجهة "مسار" تبلغ مساحتها 2,437 متراً مربعاً، لتطوير برج سكني يتكون من حوالي 240 شقة سكنية.
ومن جهته عبّر الأستاذ ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة "مسار" عن سعادته باتفاقية الاستحواذ التي تعكس عزم الشركة في تطوير الوجهة وتحويلها إلى وجهة حضرية متكاملة، تقدِّم تجارب استثنائية للسكان والزوار في مختلف القطاعات، وبما يهدف إلى تعزيز جودة الحياة وإثراء تجربة زوار مكة المكرمة.
وذكر رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد والتكافل للاستثمار المحدودة، الأستاذ خالد بن محمد السعود: "أن المشروع المرتبط بصندوق ألفا المالية لتطوير أرض وجهة مسار يُعد جزءًا من مشاريع الشركة في مواكبة النمو في قطاع العقارات في مدينة مكة المكرمة، كما تمثل الوجهة إحدى أهم وأضخم المشاريع العقارية القائمة في بلادنا، والتي يسعدنا أن نساهم في تحقيق جزء منها، لاسيما أنها ستدعم العاصمة المقدسة، وتصب في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 فيما يخص برنامجي خدمة ضيوف الرحمن وجودة الحياة".
كما أشار الأستاذ معاذ بن نعيم النعيم، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة ألفا المالية إلى أن: "إطلاق صندوق ألفا المالية لتطوير أرض وجهة مسار يعكس قدرة الفريق على انتقاء الفرص الفريدة من نوعها، وجاذبية الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بالمملكة والتي نرى أنها ستحقق بإذن الله الأهداف التي يتطلع لها عملاؤنا، بالإضافة إلى شراكتنا التي نفتخر بها مع شركة مجموعة الاتحاد والتكافل للاستثمار المحدودة في تطوير أحد المشاريع الواعدة في هذا الموقع الاستثنائي ".
وتعد وجهة "مسار" وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية تهدف إلى الارتقاء بالخيارات المتوفرة في مكة المكرمة من خلال توفير تجارب غير مماثلة تثري تجربة سكان مكة المكرمة وضيوفها، وتسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان بالعاصمة المقدسة.
MENAFN08102023000089011017ID1107208210
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.