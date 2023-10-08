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إطلاق صندوق ألفا المالية لتطوير برج سكني في وجهة مسار

10/8/2023 2:15:47 PM
(MENAFN- Al Watan) وقّعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لوجهة "مسار" وشركة ألفا المالية اتفاقية استحواذ، لإطلاق "صندوق ألفا المالية لتطوير أرض بوجهة "مسار"، في أول تعاون مع مؤسسة مالية مرخصة من هيئة السوق المالية، وذلك بالشراكة مع شركة مجموعة الاتحاد والتكافل للاستثمار المحدودة المطور الرئيس لمشروع الصندوق، باستثمارات تفوق الـ 600 مليون ريال.
وجرت مراسم التوقيع في مكة المكرمة بحضور رئيس مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار الأستاذ عبدالله صالح كامل وعدد من قيادات ومنسوبي الشركتين، فيما وقع الاتفاقية من الجانبين الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى الأستاذ ياسر عبدالعزيز أبو عتيق والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة ألفا المالية الأستاذ معاذ بن نعيم النعيم.
ويعد الصندوق صندوقاً عقارياً مغلقاً ومتوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويهدف إلى الاستحواذ على قطعة أرض في وجهة "مسار" تبلغ مساحتها 2,437 متراً مربعاً، لتطوير برج سكني يتكون من حوالي 240 شقة سكنية.
ومن جهته عبّر الأستاذ ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة "مسار" عن سعادته باتفاقية الاستحواذ التي تعكس عزم الشركة في تطوير الوجهة وتحويلها إلى وجهة حضرية متكاملة، تقدِّم تجارب استثنائية للسكان والزوار في مختلف القطاعات، وبما يهدف إلى تعزيز جودة الحياة وإثراء تجربة زوار مكة المكرمة.
وذكر رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الاتحاد والتكافل للاستثمار المحدودة، الأستاذ خالد بن محمد السعود: "أن المشروع المرتبط بصندوق ألفا المالية لتطوير أرض وجهة مسار يُعد جزءًا من مشاريع الشركة في مواكبة النمو في قطاع العقارات في مدينة مكة المكرمة، كما تمثل الوجهة إحدى أهم وأضخم المشاريع العقارية القائمة في بلادنا، والتي يسعدنا أن نساهم في تحقيق جزء منها، لاسيما أنها ستدعم العاصمة المقدسة، وتصب في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 فيما يخص برنامجي خدمة ضيوف الرحمن وجودة الحياة".
كما أشار الأستاذ معاذ بن نعيم النعيم، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة ألفا المالية إلى أن: "إطلاق صندوق ألفا المالية لتطوير أرض وجهة مسار يعكس قدرة الفريق على انتقاء الفرص الفريدة من نوعها، وجاذبية الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بالمملكة والتي نرى أنها ستحقق بإذن الله الأهداف التي يتطلع لها عملاؤنا، بالإضافة إلى شراكتنا التي نفتخر بها مع شركة مجموعة الاتحاد والتكافل للاستثمار المحدودة في تطوير أحد المشاريع الواعدة في هذا الموقع الاستثنائي ".
وتعد وجهة "مسار" وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية تهدف إلى الارتقاء بالخيارات المتوفرة في مكة المكرمة من خلال توفير تجارب غير مماثلة تثري تجربة سكان مكة المكرمة وضيوفها، وتسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان بالعاصمة المقدسة.

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