نصف مليون جوائز الهواة

(MENAFN
- Al Watan) أجريت مراسم قرعة بطولة الأبطال للهواة في نسختها الثالثة، التي تنظمها رابطة الهواة تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بحضور عدد من نجوم كرة القدم السعودية، ومشاركة ممثلي 38 فريقا من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ورصدت الرابطة 500 ألف ريال كجوائز للبطولة التي ستقام بنظام خروج المغلوب.
ودشنت الرابطة بدء تسجيل دوري السيدات الذي سيقام لأول مرة في الموسم الحالي.
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