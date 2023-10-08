العميد في مكة والراقي بالطائف

(MENAFN
- Al Watan) حددت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين مواعيد وأماكن إقامة مباريات 8 جولات، ابتداءً من الجولة الـ12 حتى الـ19، لدوري روشن السعودي، مع استثناء مباريات الجولة الـ16 حتى إعلان قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. كما أعلنت إدارة المسابقات إجراء تعديلات على عدد من لقاءات الجولتين الـ10 والـ11، إلى جانب إجراء تعديلات على أماكن إقامة مواجهة الاتحاد والخليج لحساب الجولة الـ15، لتقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ومواجهة الأهلي والرائد لحساب الجولة الـ16، لتقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، لانشغال المنشآت الرياضية في جدة باستضافة مباريات كأس العالم للأندية.
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