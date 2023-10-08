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العميد في مكة والراقي بالطائف

10/8/2023 2:15:46 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين مواعيد وأماكن إقامة مباريات 8 جولات، ابتداءً من الجولة الـ12 حتى الـ19، لدوري روشن السعودي، مع استثناء مباريات الجولة الـ16 حتى إعلان قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. كما أعلنت إدارة المسابقات إجراء تعديلات على عدد من لقاءات الجولتين الـ10 والـ11، إلى جانب إجراء تعديلات على أماكن إقامة مواجهة الاتحاد والخليج لحساب الجولة الـ15، لتقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ومواجهة الأهلي والرائد لحساب الجولة الـ16، لتقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، لانشغال المنشآت الرياضية في جدة باستضافة مباريات كأس العالم للأندية.

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