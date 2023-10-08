حدث سعودي فريد بكرة السلة

(MENAFN
- Al Watan) شهدت كرة السلة السعودية حدثا فريدا في تاريخ اللعبة على مستوى العالم، بتسجيل لاعب واحد جميع نقاط فريقه في مباراة واحدة، بعدما نجح لاعب الخويلدية لدرجة الناشئين، علي الأمرد في تسجيل جميع نقاط فريقه في المباراة التي جمعت الخويلدية والنصر، لحساب الجولة السابعة لدوري الناشئين، ليقود فريقه إلى الفوز باللقاء بنتيجة 68/ 67
ويعد هذا الحدث فريدا في لعبة كرة السلة على جميع المستويات السنية، وحتى في تاريخ اللعبة بشكل عام.
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