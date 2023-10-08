هل يلحق الهلال بأحد؟

(MENAFN
- Al Watan) تأكدت مصادر قانونية أن قبول احتجاج الأخدود ضد مشاركة لاعب الهلال علي البليهي، في مواجهة الفريقين التي جمعتهما أول من أمس، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وكسبها الزعيم 3 /صفر، رغم حصوله على 4 بطاقات صفراء قبل المباراة، مرتبط بتقرير حكم مباراة الهلال والفيحاء في الجولة الثانية للدوري التي انتهت بالتعادل 1 /1، الأرجنتيني يائيل فالكون بيريز.
4 بطاقات
تضمن الاحتجاج الذي تقدمت به إدارة الأخدود أن لاعب الزعيم علي البليهي لم يكن مؤهلا قانونيا للمشاركة في مواجهة الأخدود وضيفه الهلال، إذ سبق وأن نال 4 بطاقات صفراء خلال الجولات التي سبق اللقاء، إذ نال 4 بطاقات صفراء، بطاقة صفراء أبها في الجولة الأولى، والفيحاء في الجولة الثانية، والاتحاد في الجولة الخامسة، والشباب في الجولة الثامنة، ويكمن الجدل في حصول اللاعب على بطاقة صفراء خلال موقعة الهلال والفيحاء وتحديدا عند الدقيقة الـ 88، وأكدت المصادر أن تقرير حكم ذلك اللقاء سيكون الفاصل في قرار لجنة الانضباط بقبول أو رفض الاحتجاج.
استفسار هلالي
بينت المصادر أن الهلال استفسر من رابطة دوري المحترفين قبل المواجهة، حيال البطاقات الصفراء التي نالها اللاعب، وأكدت الرابطة أن اللاعب لم يتلقَ سوى 3 بطاقات، كما هو مسجل في سجلات وموقع الرابطة.
خسارة وإيقاف
أشارت المصادر إلى أنه في حال قبول احتجاج الأخدود فإنه سيطبق بحق اللاعب وناديه المادة الـ58 من لائحة الانضباط والأخلاق، المتعلقة بعدم الأهلية القانوية، كون مشاركة اللاعب غير قانوية، وتحديدا الفقرة الثانية التي تنص على أنه إذا شارك اللاعب فــي مباراة رسمية، وهو غير مؤهل قانونيا للعب، يعاقــب الفريق بخسارة نتيجة المباراة وتغريم النادي 50 ألف ريال، وإيقاف المسؤول الذي شارك أو ساهم في المخالفة لمدة شهرين.
حادثة سابقة
كانت لجنة الانضباط والأخلاق قبلت احتجاج على مشاركة لاعب أحد فيصل درويش في مباراة الناديين بالجولة الثالثة لدوري Yelo، وهو لم ينفذ عقوبة إيقاف مباراة واحدة بعدإقصائه بالبطاقة الحمراء خلال مشاركته في دوري روشن للموسم الماضي مع التعاون بالجولة الأخيرة، واعتبرت اللجنة النجمة فائزاً 3/ صفر بعد أن كان خاسراً اللقاء 1 /2.
وغرمت أحد 37.5 ألف ريال واوقفت إداري كرة القدم بالنادي هشام داغستناني شهرين عن جميع المسابقات التي يحق له الاشتراك فيها.
- احتجاج الأخدود يتضمن حصول البليهي على 4 بطاقات صفراء
- الاختلاف بين الناديين في أن اللاعب نال بطاقة صفراء خلال لقاء الفيحاء
- سجلات وموقع رابطة المحترفين لم تسجل سوي 3 بطاقات على اللاعب
- الهلاليون استفسروا من الرابطة عن عدد البطاقات التي نالها البليهي
- قبول احتجاج الأخدود مرتبط بتقرير حكم لقاء الهلال والفيحاء
- الماد 58 من لائحة الانضباط تنص على خسارة الهلال للقاء في حال ثبوت المخالفة
- لجنة الانضباط سبق وأن قبلت احتجاج النجمة ضد مشاركة فيصل درويش مع أحد
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