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هل يلحق الهلال بأحد؟

10/8/2023 2:15:46 PM
(MENAFN- Al Watan) تأكدت مصادر قانونية أن قبول احتجاج الأخدود ضد مشاركة لاعب الهلال علي البليهي، في مواجهة الفريقين التي جمعتهما أول من أمس، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، لحساب الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وكسبها الزعيم 3 /صفر، رغم حصوله على 4 بطاقات صفراء قبل المباراة، مرتبط بتقرير حكم مباراة الهلال والفيحاء في الجولة الثانية للدوري التي انتهت بالتعادل 1 /1، الأرجنتيني يائيل فالكون بيريز.
4 بطاقات
تضمن الاحتجاج الذي تقدمت به إدارة الأخدود أن لاعب الزعيم علي البليهي لم يكن مؤهلا قانونيا للمشاركة في مواجهة الأخدود وضيفه الهلال، إذ سبق وأن نال 4 بطاقات صفراء خلال الجولات التي سبق اللقاء، إذ نال 4 بطاقات صفراء، بطاقة صفراء أبها في الجولة الأولى، والفيحاء في الجولة الثانية، والاتحاد في الجولة الخامسة، والشباب في الجولة الثامنة، ويكمن الجدل في حصول اللاعب على بطاقة صفراء خلال موقعة الهلال والفيحاء وتحديدا عند الدقيقة الـ 88، وأكدت المصادر أن تقرير حكم ذلك اللقاء سيكون الفاصل في قرار لجنة الانضباط بقبول أو رفض الاحتجاج.
استفسار هلالي
بينت المصادر أن الهلال استفسر من رابطة دوري المحترفين قبل المواجهة، حيال البطاقات الصفراء التي نالها اللاعب، وأكدت الرابطة أن اللاعب لم يتلقَ سوى 3 بطاقات، كما هو مسجل في سجلات وموقع الرابطة.
خسارة وإيقاف
أشارت المصادر إلى أنه في حال قبول احتجاج الأخدود فإنه سيطبق بحق اللاعب وناديه المادة الـ58 من لائحة الانضباط والأخلاق، المتعلقة بعدم الأهلية القانوية، كون مشاركة اللاعب غير قانوية، وتحديدا الفقرة الثانية التي تنص على أنه إذا شارك اللاعب فــي مباراة رسمية، وهو غير مؤهل قانونيا للعب، يعاقــب الفريق بخسارة نتيجة المباراة وتغريم النادي 50 ألف ريال، وإيقاف المسؤول الذي شارك أو ساهم في المخالفة لمدة شهرين.
حادثة سابقة
كانت لجنة الانضباط والأخلاق قبلت احتجاج على مشاركة لاعب أحد فيصل درويش في مباراة الناديين بالجولة الثالثة لدوري Yelo، وهو لم ينفذ عقوبة إيقاف مباراة واحدة بعدإقصائه بالبطاقة الحمراء خلال مشاركته في دوري روشن للموسم الماضي مع التعاون بالجولة الأخيرة، واعتبرت اللجنة النجمة فائزاً 3/ صفر بعد أن كان خاسراً اللقاء 1 /2.
وغرمت أحد 37.5 ألف ريال واوقفت إداري كرة القدم بالنادي هشام داغستناني شهرين عن جميع المسابقات التي يحق له الاشتراك فيها.
- احتجاج الأخدود يتضمن حصول البليهي على 4 بطاقات صفراء
- الاختلاف بين الناديين في أن اللاعب نال بطاقة صفراء خلال لقاء الفيحاء
- سجلات وموقع رابطة المحترفين لم تسجل سوي 3 بطاقات على اللاعب
- الهلاليون استفسروا من الرابطة عن عدد البطاقات التي نالها البليهي
- قبول احتجاج الأخدود مرتبط بتقرير حكم لقاء الهلال والفيحاء
- الماد 58 من لائحة الانضباط تنص على خسارة الهلال للقاء في حال ثبوت المخالفة
- لجنة الانضباط سبق وأن قبلت احتجاج النجمة ضد مشاركة فيصل درويش مع أحد

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