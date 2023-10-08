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التعاون الرقمي تطلق الملتقى الدبلوماسي في سفارة سلطنة عُمان بالرياض

10/8/2023 2:15:45 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد النجاح الذي حققته الدورة الافتتاحية من الملتقى الدبلوماسي، أطلقت منظمة التعاون الرقمي الدورة الثانية التي عُقدت في سفارة سلطنة عُمان في الرياض بهدف تعزيز دور المنظمة كمزود للمعلومات ومستشار لزيادة الوعي حول النزعات التقنية والبيئة الدبلوماسية والتحول من خلال التواصل الفعال والتعاون بين مختلف الدبلوماسيين وأصحاب المصلحة حول العالم.
ويجمع الملتقى بين سفراء الدول الأعضاء في المنظمة لمناقشة التعاون الرقمي بهدف تعزيز الدبلوماسية ودعم الابتكار الدبلوماسي من خلال دفع استراتيجيات دبلوماسية جديدة والاستفادة من التكنولوجيا والأدوات الرقمية والرؤى المستندة إلى البيانات لتعزيز الممارسات الدبلوماسية وصنع القرار.
واستضاف المنتدى 24 ضيفًا، من بينهم سفراء وممثلون عن المنظمات الدولية والمراقبين. وقدم الملتقى جلسة مع المتحدث الرئيسي البروفيسورة الدكتورة إنغريد فاسيليو-فلتيس بعنوان "المضي قدمًا في الدبلوماسية العالمية: تحديد دور الذكاء الاصطناعي وتحدياته"، ناقشت من خلالها الدبلوماسية الرقمية والذكاء الاصطناعي، وحددت مسارات تعزيز الجهود الدبلوماسية العالمية من خلال التكامل التكنولوجي المبتكر.
وفي كلمته الترحيبية، قال صاحب السمو السيد فيصل بن تركي بن محمود آل سعيد، سفير سلطنة عُمان لدى المملكة العربية السعودية: "ترمز استضافة هذا الحدث المتميز في سفارة سلطنة عُمان إلى التزامنا الراسخ برعاية العلاقات الدبلوماسية ودعم التطورات الرقمية من أجل تحسين العالم. نحن نتطلع إلى الأفكار المبتكرة ومبادرات التعاون التي سيعززها هذا الملتقى بلا شك."
وأكدت سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى على أهمية المنتدى قائلةً: "الملتقى الدبلوماسي هو حدث مخصص لمكين البيئة الدبلوماسية بالمعرفة حول تأثير التقنيات الرقمية على الدبلوماسيين وتعزيز العلاقات الدولية من خلال توفير منصة للحوارات المفتوحة والبنّاءة بين الدول والتواصل الشخصي بين أصحاب السعادة السفراء والدبلوماسيين والشركاء والمراقبين وأصحاب المصلحة الآخرين. ونقدم في الدورة الثانية من الملتقى آفاق وأبعاد التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي على الدبلوماسية. وكجهة خبيرة في آثار التقنيات على مجال الدبلوماسية، نلزم في منظمة التعاون الرقمي بزيادة الوعي حول ترابط أحدث النزعات التقنية بالحقبة الجديدة للدبلوماسية. ونؤمن في المنظمة بالأهمية المتزايدة لتعزيز التفاهم المتبادل والتعاون الرقمي في عالمنا المترابط، وأنه مفتاح معالجة التحديات العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام."

وحول الأثر المحتمل للملتقى، قالت البروفيسورة الدكتورة إنغريد فاسيليو-فلتيس: "إن الدورة الثانية من الملتقى الدبلوماسي هي نقطة محورية لاستكشاف وفهم العلاقة المعقدة بين الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية العالمية، وهي فرصة للتغلب على التحديات وتسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي، مما يضمن تفاعلات دبلوماسية قوية ومرنة وابتكارات في العالم المعاصر."
ومن جهته أكد سفير جمهورية باكستان الإسلامية في المملكة العربية السعودية، أحمد فاروق، عن استضافة الدورة الثالثة المقبلة للملتقى الدبلوماسي لمنظمة التعاون الرقمي في سفارة باكستان في الرياض.
ومن خلال الملتقى الدبلوماسي، تؤكد منظمة التعاون الرقمي التزامها بربط العالمين الرقمي والدبلوماسي وتسهيل المناقشات الشاملة والتعاون وتبادل المعارف والخبرات الأساسية. ويمثل الملتقى نقطة جذب في سعي المنظمة لتعزيز الشمول الرقمي في الدبلوماسية والتنمية المستدامة واقتصاد رقمي مزدهر، مما يعكس النجاح والزخم الذي تم تأسيسه في الدورة الافتتاحية.

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