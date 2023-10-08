الملك يتلقى رسالة خطية من الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو

الملك يتلقى رسالة خطية من الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو
التاريخ
10/8/2023 2:15:45 PM
(MENAFN
- Al Watan) تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية، من الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو إبراهيم تراوري، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.
تسلم الرسالة، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله في الرياض اليوم، الممثل السامي والمستشار الخاص للرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو السيد اينوسا تراوري.
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