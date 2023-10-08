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الملك يتلقى رسالة خطية من الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو

10/8/2023 2:15:45 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية، من الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو إبراهيم تراوري، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.
تسلم الرسالة، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله في الرياض اليوم، الممثل السامي والمستشار الخاص للرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو السيد اينوسا تراوري.

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