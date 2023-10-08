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بريطانيا تنوي إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا

10/8/2023 2:15:45 PM
(MENAFN- Al Watan) تدرس المحكمة العليا في المملكة المتحدة ما إذا كان من القانوني إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، في تحدٍ أقدمت عليه الحكومة البريطانية لوقف تدفق المهاجرين، وهي تتحدى حكم محكمة الاستئناف الصادر في يونيو، والذي قال إن السياسة التي تهدف إلى ردع المهاجرين عن المخاطرة بحياتهم عند عبور القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة غير قانونية لأن الدولة الواقعة في شرق إفريقيا ليست مكانًا آمنًا لإرسالهم.
ومن المقرر أن تبدأ المرافعات لمدة ثلاثة أيام بدءا من الاثنين، حيث تقول الحكومة إن سياستها آمنة، ويقول محامو المهاجرين من فيتنام وسوريا والعراق وإيران والسودان إنها غير قانونية وغير إنسانية.
وتأتي جلسة الاستماع في الوقت الذي تكافح فيه أغلب دول أوروبا والولايات المتحدة بشأن أفضل السبل للتعامل مع المهاجرين الذين يبحثون عن ملجأ هربًا من الحرب والعنف والقمع وارتفاع درجة حرارة الكوكب الذي تسبب في جفاف وفيضانات مدمرة.
إيقاف القوارب
وتعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك بـ((إيقاف القوارب)) كأولوية قصوى للحد من الهجرة غير المصرح بها. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 25000 شخص قد وصلوا إلى المملكة المتحدة بالقوارب اعتبارًا من 2 أكتوبر، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 25% تقريبًا عن 33000 شخص قاموا بالعبور في نفس الوقت من العام الماضي.

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