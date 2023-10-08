Sunday, 08 October 2023 11:21 GMT

ترمب يطلب المساعدة من سكان أيوا

10/8/2023 2:15:45 PM
(MENAFN- Al Watan) دعا دونالد ترمب إلى استعراض القوة في ولاية أيوا، مجادلاً أمام جماهير كبيرة بأن الهيمنة على المؤتمرات الحزبية الرئاسية للحزب الجمهوري في يناير ستشير للناخبين في جميع أنحاء البلاد إلى قوته في انتخابات نوفمبر من العام المقبل. وقال لنحو 2500 شخص في قاعة احتفالات بفندق سيدار رابيدز بوسط المدينة في محطته الثانية، في إطار حملة الخريف لحشد المؤيدين: ((علينا أن نحقق فوزًا كبيرًا)). ((أعتقد أننا في حالة جيدة في الانتخابات التمهيدية، لكنها تحدد نغمة الانتخابات العامة)). وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت في أواخر الصيف للمشاركين المحتملين في التجمع الحزبي الجمهوري أن ترمب يتقدم بفارق كبير على خصومه.
ومن المتوقع أن يعود ترمب، الذي اجتذب جماهير كبيرة إلى الأحداث التي شهدتها شرق ولاية أيوا في الأسابيع الأخيرة، مرة أخرى في منتصف أكتوبر.
واجتذب ترمب 1700 شخص في واترلو لحضور حدث يهدف إلى تشجيع الحاضرين على التعهد بدعمه في المؤتمرات الحزبية المقرر عقدها في 15 يناير، وانتظر مئات آخرون في الخارج، في إشارة إلى تفوقه على مستوى الولاية وعلى المستوى الوطني.

MENAFN08102023000089011017ID1107208200

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث