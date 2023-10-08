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المدنيون ضحايا حرب الطوفان والسيوف

10/8/2023 2:15:45 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت صور إصابات المدنيين وأهالي الشهداء والقتلى الدمار والرعب والحزن على جانبي الصراع جراء الهجمات في قطاع غزة، التي رافقتها دعوات وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك عدم استهداف المدنيين.
وأجرى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن، بحثا فيه مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على الوقف الفوري للتصعيد، مشددا على رفض المملكة استهداف المدنيين العُزّل بأي شكل، وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف، ومشيرا إلى ضرورة تكاتف الجهود، لتهدئة الأوضاع، وتجنب مزيد من العنف.
الحرب
وأعلنت السلطات الإسرائيلية أن المجلس السياسي الأمني المصغر وافق على إعلان حالة الحرب مع قطاع غزة رسميا، في سابقة أولى من نوعها تحدث منذ 50 عاما. وتعني حالة الحرب عمليا إعلان الطوارئ، ووضع مقدرات البلاد اللوجستية وبناها التحتية وجميع الموارد تحت تصرف الجيش من أجل تحقيق أهدافه، وهو ما لم يحدث من قبل، مما يشير إلى عمق الصدمة التي سببتها عملية ((طوفان الأقصى)) التي أعلنت ((حماس)) شنها، وفق محللين.
وقد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الكولونيل دانييل هاغري، تعبئة واسعة النطاق للاحتياطيات، مطلقا عملية ((السيوف الحديدية)).
كذلك وافق وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالانت، على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط، وفقا لاحتياجات الجيش. كما أعلن حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة، مما يسمح لقيادة الجبهة الداخلية بتقييد التجمعات.
التبعات
وثّقت وزارة الأشغال الفلسطينية تدمير نحو 159 منزلا وبرجا سكنيا بشكل كلي إثر القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان: القصف أدى إلى أضرار جزئية في نحو 1246 منزلا، مما اضطر نحو 23 ألف فلسطيني إلى النزوح لمدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، بعد أن فقدوا منازلهم، خوفا من استهدافهم من قِبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة السكان الذين يقطنون على مقربة من الحدود الشرقية لقطاع غزة.
في سياق متصل، حذرت مؤسسات حقوقية من خطورة قرار الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء والمياه والمواد الغذائية عن قطاع غزة، داعية إلى تدخل دولي لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق جميع معابر القطاع.

الشهداء
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 370 شهيدًا و2200 جريح.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بأنها تواجه وضعًا صحيًّا صعبًا، في ظل انقطاع الكهرباء عن القطاع بقرار من الاحتلال الإسرائيلي، لافتة النظر إلى أن من بين شهداء العدوان الإسرائيلي عشرات الأطفال والنساء.
وقالت مصادر فلسطينية: ((مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطلقت عشرات القذائف على طول المناطق الشرقية لقطاع غزة، وترافق مع ذلك استهداف بحرية الاحتلال شواطئ القطاع)).
إغاثة
وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتدخل دولي عاجل، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإلزام الاحتلال بقواعد القانون الدولي تجاه الشعب المحتل، وضرورة توفير الإغاثة الفورية للفلسطينيين الذين يتعرضون لويلات الحصار والحروب الإسرائيلية.
وحمّل الرئيس الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن قراره قطع الكهرباء والمياه والمواد الغذائية عن قطاع غزة، موجها الحكومة الفلسطينية بالعمل الفوري على توفير الإمكانات المتاحة، لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا):
- أكثر من 20 ألف شخص لجأوا إلى 44 مدرسة تابعة لها في أنحاء غزة بحلول مساء السبت.
- ثلاث من مدارسها تعرضت لأضرار ((جانبية)) جراء الغارات الجوية الإسرائيلية.
- تم إغلاق مراكز توزيع الغذاء التابعة لها التي توفر الطعام لأكثر من 540.000 شخص من سكان غزة
- أصابت حالة من الذعر السكان جراء الغارات الإسرائيلية الليلية التي ضربت فناء إحدى المدارس.
- تم حشد الأطفال في فصول دراسية صغيرة ومزدحمة.

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