إصابة طفل بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز حوارة

إصابة طفل بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز حوارة
التاريخ
10/8/2023 2:13:03 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات قرب حاجز حوارة، جنوب نابلس.
وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، بأن طفلا يبلغ من العمر 13 عاما أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، خلال المواجهات التي اندلعت قرب حاجز حوارة، نقل إثرها إلى المستشفى.
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