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إصابة طفل بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال قرب حاجز حوارة

10/8/2023 2:13:03 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات قرب حاجز حوارة، جنوب نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، بأن طفلا يبلغ من العمر 13 عاما أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، خلال المواجهات التي اندلعت قرب حاجز حوارة، نقل إثرها إلى المستشفى.


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