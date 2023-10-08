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إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

10/8/2023 2:13:03 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN/أصيب، مساء اليوم الأحد، شاب بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن شابا بالعشرينيات من العمر، أصيب بالرصاص الحي في القدم، خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال، نُقل على إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، ووُصفت إصابته بالمستقرة.


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