إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية
التاريخ
10/8/2023 2:13:03 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
قلقيلية/PNN/أصيب، مساء اليوم الأحد، شاب بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية.
وقالت مصادر محلية، إن شابا بالعشرينيات من العمر، أصيب بالرصاص الحي في القدم، خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال، نُقل على إثرها إلى مستشفى قلقيلية الحكومي، ووُصفت إصابته بالمستقرة.
MENAFN08102023000205011050ID1107208196
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.