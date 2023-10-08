نقابة المحامين تعلن تعليق العمل أمام المحاكم كافة غدا الإثنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، تعليق العمل طيلة يوم غد الإثنين، أمام المحاكم كافة، بسبب استمرار جرائم الاحتلال بحق شعبنا.
وأكدت النقابة في بيان لها، أن مجلسها قرر تعليق العمل أمام كل المحاكم المدنية والعسكرية ومحاكم التسوية والنيابات المدنية والعسكرية والإدارية طيلة يوم غد الإثنين 9-10-2023، وذلك في ظل استمرار جرائم الاحتلال الصهيوني وحالة الإغلاق الشامل على الضفة، وإعاقة حركة المواطنين، والتضييق على الأسرى في سجون الاحتلال.
ونعى مجلس النقابة شهداء فلسطين في المحافظات الشمالية والجنوبية، بينهم المحاميان عمر أبو سعادة ومحمد شاهين، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
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