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نقابة المحامين تعلن تعليق العمل أمام المحاكم كافة غدا الإثنين

10/8/2023 2:13:02 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، تعليق العمل طيلة يوم غد الإثنين، أمام المحاكم كافة، بسبب استمرار جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن مجلسها قرر تعليق العمل أمام كل المحاكم المدنية والعسكرية ومحاكم التسوية والنيابات المدنية والعسكرية والإدارية طيلة يوم غد الإثنين 9-10-2023، وذلك في ظل استمرار جرائم الاحتلال الصهيوني وحالة الإغلاق الشامل على الضفة، وإعاقة حركة المواطنين، والتضييق على الأسرى في سجون الاحتلال.

ونعى مجلس النقابة شهداء فلسطين في المحافظات الشمالية والجنوبية، بينهم المحاميان عمر أبو سعادة ومحمد شاهين، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

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