نتنياهو يعين مسؤولاً جديدًا لملف الأسرى والمفقودين

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN/ أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، عن تعيين مسؤول جديد لملف منسق الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، وذلك بعد يوم من أسر العشرات منهم من قبل عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة“حماس”.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإنه تم تعيين الجنرال احتياط غال هيرش، مشيرةً إلى أن جميع الجهات الحكومية ستخضع لتعليماته.

ويأتي ذلك في ظل الحديث عن طلب إسرائيل من مصر التدخل للتفاوض للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن من الإسرائيليين، وهو ما نفته مصادر إسرائيلية.