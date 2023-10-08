Sunday, 08 October 2023 11:20 GMT

نتنياهو يعين مسؤولاً جديدًا لملف الأسرى والمفقودين

10/8/2023 2:13:01 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN/ أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، عن تعيين مسؤول جديد لملف منسق الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، وذلك بعد يوم من أسر العشرات منهم من قبل عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة“حماس”.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإنه تم تعيين الجنرال احتياط غال هيرش، مشيرةً إلى أن جميع الجهات الحكومية ستخضع لتعليماته.
ويأتي ذلك في ظل الحديث عن طلب إسرائيل من مصر التدخل للتفاوض للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن من الإسرائيليين، وهو ما نفته مصادر إسرائيلية.

MENAFN08102023000205011050ID1107208194

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث