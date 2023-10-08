نتنياهو يعين مسؤولاً جديدًا لملف الأسرى والمفقودين

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN/ أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، عن تعيين مسؤول جديد لملف منسق الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، وذلك بعد يوم من أسر العشرات منهم من قبل عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة“حماس”.
وبحسب قناة 12 العبرية، فإنه تم تعيين الجنرال احتياط غال هيرش، مشيرةً إلى أن جميع الجهات الحكومية ستخضع لتعليماته.
ويأتي ذلك في ظل الحديث عن طلب إسرائيل من مصر التدخل للتفاوض للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن من الإسرائيليين، وهو ما نفته مصادر إسرائيلية.
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