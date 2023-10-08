استشهاد شاب برصاص الاحتلال في أريحا

MENAFN - Palestine News Network ) أريحا/PNN/استُشهد مساء اليوم الأحد، شاب متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة أريحا.

وأفاد مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر عناني، باستشهاد الشاب عبد الحليم أبو اسنينة الذي وصل إلى مستشفى أريحا، إثر إصابته برصاصتين في الصدر والبطن، خلال مواجهات عند الحاجز الشمالي لمدينة أريحا.

وكانت قد اندلعت مواجهات في أريحا عند المدخلين الجنوبي قرب

مخيم عقبة جبر، والشمالي قرب مخيم عين السلطان.

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