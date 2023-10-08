استشهاد شاب برصاص الاحتلال في أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN/استُشهد مساء اليوم الأحد، شاب متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة أريحا.
وأفاد مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر عناني، باستشهاد الشاب عبد الحليم أبو اسنينة الذي وصل إلى مستشفى أريحا، إثر إصابته برصاصتين في الصدر والبطن، خلال مواجهات عند الحاجز الشمالي لمدينة أريحا.
وكانت قد اندلعت مواجهات في أريحا عند المدخلين الجنوبي قرب
مخيم عقبة جبر، والشمالي قرب مخيم عين السلطان.
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