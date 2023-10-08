القهوة والشاي في منتصف العمر.. يحميان من الضعف الجسدي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة جديدة في جامعة سنغافورة ارتباط تناول القهوة والشاي في منتصف العمر، بانخفاض احتمالية الإصابة بالضعف الجسدي في الشيخوخة.

ووجد الباحثون أن الذين تناولوا كمية أكبر من الكافيين، عن طريق القهوة والشاي، كانت وظائفهم البدنية أفضل بكثير في أواخر العمر.

وتم استبيان المشاركين لأول مرة بين عامي 1993 و1998، وكان عددهم 12 ألف شخص، ومتوسط العمر 53 عاما .

وسئُل المشاركون عن عاداتهم في شرب مشروبات الكافيين وأطعمته مثل الشوكولاتة، من حيث التكرار وحجم الحصة، وقدموا معلومات اجتماعية وديموغرافية، إلى جانب التاريخ الطبي والعادات الغذائية والأنشطة البدنية.



وخلال مقابلات المتابعة، في 2006 و2010 و2014 و2017، طُلب منهم الإبلاغ عن الوزن، وتم فحص قوة قبضة اليد، إلى جانب فحوصات بدنية أخرى.



وعرّف الباحثون الضعف الجسدي على أنه يحتوي على 2 على الأقل من العناصر الـ 4 التالية: فقدان أكثر من 10% من الوزن، والإرهاق، والبطء، وضعف قبضة اليد والقدرة على شد الحبل.

وأظهرت النتائج أن القهوة والشاي هما المصدران الرئيسيان لتناول الكافيين في هذه المجموعة، حيث يمثلان 84% و12% من إجمالي الكافيين على التوالي.



وتبين أن شرب القهوة أو الشاي الأسود أو الأخضر في منتصف العمر، ارتبط بشكل مستقل بانخفاض كبير في احتمال الإصابة بالضعف الجسدي في أواخر العمر.



وكان المشاركون الذين شربوا 4 فناجين أو أكثر من القهوة يومياً أقل احتمالاً بشكل كبير للإصابة بضعف جسدي، مقارنة بمن لم يشربوا القهوة يومياً، وبالمثل من تناول الشاي يومياً مقارنة بمن لم يشربوه.



24

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة