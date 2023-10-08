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السفارة الأمريكية في مصر تصدر تحذيرا لرعاياها

10/8/2023 10:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت السفارة الأمريكية في مصر رعاياها وطالبتهم بممارسة المزيد من الوعي الأمني والاحتياطات عقب الحادث الأمني الذي وقع صباح اليوم بمحافظة الإسكندرية.


وذكرت السفارة في بيان لها أنها على علم بالتقارير التي تفيد بمقتل العديد من السياح الأجانب في الهجوم الذي وقع بمحافظة الإسكندرية.


وأشارت إلى أن هذا الحادث قد يكون مرتبطا بالأعمال العدائية المستمرة في غزة وإسرائيل.


وكان مراسل "RT " نقل عن مصدر أمني مصري اليوم الأحد، تأكيده مقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية شمال مصر.


وقال المصدر الأمني إن شرطيا أطلق النار من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي خلال تواجد الفوج الإسرائيلي السياحي في منطقة عامود الصواري، في الإسكندرية.


ولفت المصدر الأمني إلى أن "اثنين من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما وأحد المصريين وأصيب آخر بجروح، حيث تم على الفور القبض على عنصر الشرطة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج".


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