حزب الاتحاد الوطني في زيارة استثنائية لنادي السلط الرياضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ‎في إطار مبادرات التواصل وتعزيز أواصر التعاون بين الأحزاب والمؤسسات الرياضية والاجتماعية، استضاف نادي السلط الرياضي قيادات من حزب الاتحاد الوطني الأردني في زيارة استثنائية. وقد تميزت الزيارة بحضور عدد من الشخصيات البارزة في المدينة، حيث كان في استقبال الوفد رئيس نادي السلط الرياضي، الدكتور خالد عربيات، الهيئة الإدارية للنادي، وعطوفة رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، إضافة إلى عدد من أبناء المدينة ونخبة من شبابها.‎في تعليقه على هذه الزيارة, أعرب الدكتور خالد عربيات عن امتنانه الشديد لهذه الخطوة وتلبية الدعوة من قبل حزب الاتحاد، مؤكدًا على الدور الريادي لحزب الإتحاد الوطني الأردني في تقوية النسيج الوطني وتعزيز التعاون المشترك.‎ وأضاف، منذ البداية، أُقدر الفكر والمبادئ التي يُؤمن بها هذا الحزب. وانا الآن واحدًا من كوادره.‎وأشعر بالفخر العميق عند الحديث عن انتمائي لهذا الحزب، ولدي أمل كبير في أن يحقق تقدمًا ملحوظًا في الساحة الوطنية. عندما نتحدث عن السلط وأهلها، فإن شباب السلط خاصةً يتميزون بروح التحدي والرغبة في تحقيق النجاح والتميز. هذه الروح هي التي أراها تتجسد في حزب الاتحاد الوطني الأردني.‎وما يميز الحزب بالنسبة لي هو الشمولية والتعددية. ليس هناك مجال للمحاباة أو التفضيل، فالحزب يُعتبر منصة لجميع أعضائه، حيث يُشجع على الطموح ويُقدر الإبداع. هو حزب يركز على تقديم الدعم لكل فرد يبحث عن تحقيق ذاته ومشاركة أفكاره ومشروعاته. في هذا الحزب، لا يتم التركيز على فرد واحد أو مجموعة معينة، بل هو مكان يُحترم فيه الجميع ويُقدرون.‎من جهته، رحب المهندس محمد الحياري بالكابتن محمد الخشمان والوفد المرافق، من حزب الإتحاد الوطني الأردني، مشيدًا بمواقف الحزب وتوجهاته التي تسعى لتحقيق التعاون والتآلف. وفي هذا السياق، أشاد بالمواقف النبيلة والبناءة التي يتخذها الكابتن الخشمان, لا سيما تلك التي ترتبط بمدينة السلط، داعيًا الشباب للمشاركة الفعالة والإيجابية في الحياة الحزبية الوطنية.



‎مضيفاً ان الشباب هم العنصر الأساسي في أي مجتمع، ولهم الدور الكبير في تشكيل المستقبل والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية. وأن جلالة الملك عبدالله الثاني يركز على أهمية دور الشباب ويحثهم على الاستعداد والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

‎حيث ان تشكيل برلمان من الأحزاب يعطي فرصة أكبر للتمثيل الشامل والفعال لجميع شرائح المجتمع، ويؤكد على أهمية دور الأحزاب السياسية في تمثيل الشعب وتقديم رؤاهم وآرائهم.

‎من الضروري للشباب الاستجابة لهذه الدعوة والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية، فهم قادرون على إحداث التغيير وتوجيه مستقبل الأردن نحو الأفضل.

‎وخلال اللقاء، تقدم الكابتن محمد الخشمان بالشكر لرئيس نادي السلط ورئيس بلدية السلط على الكلمات التي وجهوها، وأضاف "أنني أرى أن الواجب لا يحتاج إلى شكر حينما أتقدم لخدمة أهلي وعائلتي ومحيطي ومدينتي". فنادي السلط يعد رمزًا لهذه المدينة، والسلط تحظى بمكانة خاصة في قلوب جميع الأردنيين، كونها رمزًا أردنيًا تاريخيًا.

‎ وأكد الكابتن محمد الخشمان على القيم والمبادئ التي يؤمن بها وتعبر عنها مبادئ الحزب قائلاً: "اللي ما فيه خير لاهله مافيه خير للناس".

‎وأضاف بأهمية المشاركة الفعالة للفئة الصامتة في المجتمع في العمل الحزبي والوطني. بهدف تحقيق رؤية الأردن الجديد.

‎مشيراً الى أن ٨٥٪ من المواطنين لم يشاركوا سابقًا، وهؤلاء يمثلون الفئة الصامتة التي ينبغي مخاطبتها وتشجيعها للمشاركة في العمل الحزبي. هذا الأمر ليس مقتصرًا على الانتخابات القادمة فقط، ولكنه خطوة ضرورية نحو تحقيق إصلاح شامل يسهم في تقليل الفقر والبطالة وضمان استمرار الأردن كبلد آمن ومستقر. ومن الضروري التأكيد على أهمية عدم احتكار القرارات الإدارية وضمان مشاركة الأحزاب في تقديم القرارات، حتى نضمن تقديم الأفضل لأجيالنا القادمة.

‎تطرق الحديث أيضًا لتاريخ حزب الاتحاد والمحطات المهمة التي مر بها منذ تأسيسه، وكيف تمكن من مواجهة التحديات والظروف المعقدة والوقوف مجددًا, مستعرضا تاريخ حزب الاتحاد ومراحل تطوره، بدءًا من تأسيسه عام 1971- بحضور احد المؤسسين السيد نايف نسور- ، على يدي الشهيد وصفي التل، مرورًا بالتحديات التي واجهها حتى عام 1988. ولم يغفل الحديث عن الربيع العربي وتأثيره، الذي دفع بتأسيس الحزب من جديد في 2011، مما أسفر عن فوز الحزب بـ18 مقعدًا نيابيًا.

‎وقد ألقي الضوء خصوصًا على الدور الفعّال الذي يلعبه الشباب داخل الحزب والتجديدات التي يشهدها.

‎هذا الحزب مخصص للشباب، الذين هم بالفعل عنوان المستقبل، وعنوان الأردن الجديد. وبناء الحزب من خلال اختيار قادة من بين الشباب، بما فيهم الأمين العام للحزب، الدكتور رامي شاهين، الذي يُعد من أبرز عشرة أشخاص في مجال الذكاء الاصطناعي. بالاضافه للعديد من الشبان والشابات الذين يقودون الحزب نحو أن يكون حزبًا أردنيًا موحدًا.

‎مشددًا على ان الفترة الحالية تتطلب منا جميعًا المشاركة بنشاط في العمل الحزبي، ولهذا السبب نحن هنا: لنكون قدوة ولندعو إلى المشاركة الحزبية من أجل حماية مستقبل الأردن وتمكين الشباب ليكونوا قادة مخلصين لهذا الوطن، مستمرين بتراث آبائهم وأجدادهم.

‎حزب الاتحاد الوطني الأردني لم يأتِ معززًا بوزراء أو نواب، بل جاء ممثلًا بـ 70% من الشباب.

‎بالإضافة الى إنشاء مركز للدراسات يستفيد من التكنولوجيا المعاصرة، إلى جانب مدرسة حزبية تهدف إلى تثقيف الشعب الأردني.

‎المهم الآن هو التمسك بشعارنا الواحد: الله، الوطن، الملك. من ينحرف عن هذا الشعار ليس منا.

مأكدا على أن الأردن الجديد حقيقة وليس فقط خيالًا، وعلينا العمل من أجل جعله مثالًا في العالم العربي، بينما يبقى الأردن رائدًا في هذا المجال.

‎وفيما يتعلق بأحداث غزة وما يجري حالياً في فلسطين، فإن مشهد الشباب وهم يتحكمون في الدبابات والأسلحة ويأسرون جنودًا إسرائيليين يملأنا بالفخر. نأمل أن تكون هذه الأحداث خطوة نحو تحرير فلسطين. نحن جميعًا نقف متحدين: أردنيون من أجل الأردن، وفلسطينيون من أجل فلسطين.

‎وقد أُختتم اللقاء بكلمات تقدير واحترام للشعب الفلسطيني، حيث أعرب الكابتن الخشمان: "تحية طيبة واحترام لأهلنا في غزة، نحن جميعًا، أردنيون وفلسطينيون، نعمل من أجل وحدة الهدف وتحقيق النصر".





















































