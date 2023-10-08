نتنياهو يبحث تعيين منسق لشؤون الأسرى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين منسق جديد لشؤون الأسرى والمفقودين في ظل فقدان العشرات من الجنود والمستوطنين خلال الهجوم الذي تعرض له غلاف غزة يوم أمس.
وذكر موقع "والا" العبري أن مكتب نتنياهو أعلن عن وجود ترتيبات لتعيين منسق جديد لحساسية المرحلة وللتواصل مع عائلات المفقودين.
ودعا زعيم المعارضة يائير لبيد إلى تعيين منسق أسرى جديد خلفاً للمنسق السابق ياروم بلوم الذي أنهى مهام منصبه قبل فترة ولم يتم تعيين منسق جديد من ذلك الحين.
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