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نتنياهو يبحث تعيين منسق لشؤون الأسرى

10/8/2023 10:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين منسق جديد لشؤون الأسرى والمفقودين في ظل فقدان العشرات من الجنود والمستوطنين خلال الهجوم الذي تعرض له غلاف غزة يوم أمس.


وذكر موقع "والا" العبري أن مكتب نتنياهو أعلن عن وجود ترتيبات لتعيين منسق جديد لحساسية المرحلة وللتواصل مع عائلات المفقودين.


ودعا زعيم المعارضة يائير لبيد إلى تعيين منسق أسرى جديد خلفاً للمنسق السابق ياروم بلوم الذي أنهى مهام منصبه قبل فترة ولم يتم تعيين منسق جديد من ذلك الحين.

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