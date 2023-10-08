الخارجية الروسية: لافروف يجتمع مع أبو الغيط في موسكو غدا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد أن الوزير سيرغي لافروف سيجري محادثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في موسكو غدا الاثنين تتصدرها أحداث غزة وإسرائيل.وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر "تلغرام" أن لدى روسيا والجامعة العربية أجندة حافلة بالملفات، لكن أخذا في الاعتبار التصعيد الدرامي للنزاع العربي الإسرائيلي، ستعطى الأولوية لهذا الموضوع".



وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفاد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، بأن أبو الغيط توجه إلى العاصمة الروسية في زيارة عمل تلبية لدعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وكان أبو الغيط دعا إلى وقف التصعيد العسكري ضد قطاع غزة بشكل فوري، مؤكدا أن استمرار إسرائيل في تطبيق سياسات عنيفة ومتطرفة يعد بمثابة قنبلة موقوتة تحرم المنطقة من أية فرص جادة للاستقرار على المدى المنظور.



من جهتها، دعت الخارجية الروسية، في بيان لها أمس السبت، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى وقف فوري لإطلاق النار، ونبذ العنف، وممارسة ضبط النفس اللازم، وإقامة عملية تفاوض، بمساعدة المجتمع الدولي، تهدف إلى إقامة سلام على أساس حل الدولتين.

RT