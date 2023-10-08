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إدارة سجون الاحتلال تفرض إجراءات عقابية بحق المعتقلين

10/8/2023 10:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد نادي الأسير بأن إدارة سجون الاحتلال أقدمت منذ يوم أمس على فرض "إجراءات عقابية" بحق المعتقلين، تمثلت في إغلاق الأقسام في السجون كافة، وسحب أجهزة التلفاز المتاحة للمعتقلين وعددها محدود، وزيادة أجهزة التشويش، وإيقاف زيارات عائلات المعتقلين، وإبلاغ المحامين بإلغاء الزيارات التي كانت مقررة هذا الأسبوع.
وأضاف نادي الأسير، في بيان له، اليوم الأحد، أن الاحتلال قرر، كذلك، بموجب أمر عسكري، زيادة مدة تمديد توقيف المعتقلين من 96 ساعة إلى 8 أيام، ومنع لقاء المحامي في الأيام الأربعة الأولى على الاعتقال لجميع المعتقلين.
وكانت قوات القمع قد اقتحمت أمس قسم المعتقلات في سجن "الدامون"، مستخدمة الغاز السام، وقطعت عنهنّ الكهرباء، وعزلت ممثلة المعتقلات مرح باكير، ونقلتها- وفقا للمعلومات المتوفرة- إلى معتقل "الجلمة"، وفي ضوء ذلك قررت المعتقلات اتخاذ خطوات احتجاجية تتمثل في إرجاع وجبات الطعام، ورفض ما يسمى بإجراء "العدد".

وفا

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