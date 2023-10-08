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هفوات جافي تخيف برشلونة قبل الكلاسيكو

10/8/2023 10:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يخشى الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز، خسارة خدمات جافي، لاعب وسط الفريق، في موقعة الكلاسيكو يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يتخوف برشلونة من حصول جافي على بطاقة صفراء جديدة، اليوم، ضد غرناطة في الجولة التاسعة من الليجا.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جافي حصل على 6 بطاقات صفراء هذا الموسم، منها 3 في الدوري الإسباني.
وإذا حصل على إنذار جديد اليوم، سيخوض موقعة أتلتيك بيلباو عقب التوقف الدولي تحت الخطر، حتى لا يغيب عن الكلاسيكو ببطاقة خامسة.
وأوضحت أن تشافي يدرك أن جافي يعمل على ضبط النفس وإدارة الحدة في المباريات لتقليل البطاقات التي يحصل عليها.
وأكدت أن مدرب برشلونة يرى أن طرد جافي أمام بورتو في دوري الأبطال "كان مجرد هفوة".
وذكرت أن مباراة اليوم فرصة لجافي كي يثبت لتشافي أنه ناضج وأصبح قويا في التحكم بمشاعره أثناء المباريات، لأن المنافس يعرف جيدا أنه سريع الانفعال وسيحاولون إثارة غضبه.

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