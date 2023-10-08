بكلمة واحدة.. هالاند يصف بيلينغهام المتألق مع ريال مدريد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتلقى لاعب الوسط الإنجليزي الدولي جود بيلينغهام الإشادة والمدح من المشجعين والنقاد وزملائه نجوم كرة القدم في كل مرة يخوض فيها مباراة مع فريقه الجديد ريال مدريد وذلك بفضل تألقه.ولم يختلف الحال خلال لقاء ريال مدريد ضد أوساسونا أمس السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني، حيث تلقى بيلينغهام الإشادة مجددا بفضل تألقه بعدما سجل هدفين جديدين ليقود النادي الملكي لاكتساح ضيفه برباعية دون رد.وحقق الإنجليزي رقما مثيرا للإعجاب حيث سجل 13 هدفا في أول 10 مباريات له في جميع المسابقات مع الريال.بداية بيلينغهام المثيرة مع ريال مدريد كانت مفاجئة للجميع، وحتى للاعب الإنجليزي نفسه، الذي اعترف بعد المباراة ضد أوساسونا، أنه لم يكن يتوقع هذه البداية للموسم.كل أوروبا مذهولة بما يقدمه الدولي الإنجليزي منذ انتقاله إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، حتى أن نجم مانشستر سيتي، الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند لم يتردد في التعليق على منشور لبيلينغهام على حسابه في "إنستغرام" حيث وصفه بكلمة واحدة "خيالي".



ومن بين الأرقام المذهلة الأخرى التي سجلها بيلينغهام هذا الموسم، هي معادلته الرقم التاريخي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد.

وذكرت شبكة "أوبتا" لإحصاءات كرة القدم، أن بيلينغهام سجل سبعة أهداف في أول 8 مواجهات له في الدوري الإسباني، وهو أعلى رصيد للاعب في ريال مدريد بعد هذا العدد من المباريات منذ كريستيانو رونالدو في ديسمبر 2009 (سجل 7 أهداف أيضا).

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