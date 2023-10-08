الائتلاف النيابية تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالبت كتلة الائتلاف الوطني النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والبرلمانات العالمية، بضرورة التحرك العاجل والفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل.



ودانت الكتلة ما تقوم به قوات الاحتلال في غزة، وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاكاتها المستمرة للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وأشارت إلى أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيرا، حمل الكثير من الرسائل المؤكدة أن حل القضية الفلسطينية سيسهم بإرساء أواصر الأمن والاستقرار بالمنطقة، وأن التقاعس تجاه إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية من شأنه زعزعة أمن واستقرار المنطقة.



وأكدت وقوفها مع الأشقاء الفلسطينيين، مبينة أن جرائم الاحتلال لن توقف الشعب الفلسطيني عن مساعيه لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.