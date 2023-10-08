أول تعليق من إسرائيل على مقتل مواطنيها في مصر

MENAFN - Al Wakeel News)أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقتل إسرائيليين اثنين ومرشد سياحي مصري على يد أحد أفراد الأمن المصري .وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها إن السلطات تعمل على التحقيق في حيثيات الحادث.



وكانت تقارير قد أفادت بأن عدة إسرائيليين قتلوا في موقعين على الأقل في مصر يوم الأحد، وفقا لوسائل الإعلام المصرية والإسرائيلية.



وبحسب بعض التقارير، فإن ضابط شرطة مصري هو الذي أطلق النار على حافلة تقل سياحا إسرائيليين. بينما كانت منطقة سياحية أخرى مسرحا لهجوم إطلاق نار آخر. وليس من الواضح ما هي الحادثة التي أكدتها وزارة الخارجية الاسرائيلية.



وجاء هذا التطور بعد مقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية شمال مصر برصاص شرطي مصري صباح اليوم الأحد.



روسيا اليوم