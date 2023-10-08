الجامعة العربية تطالب بإدراج إسرائيل على لائحة العار لمنتهكي حقوق الطفل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بإدراج إسرائيل على لائحة العار للجهات التي تنتهك حقوق الطفل في النزاعات المسلحة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم (1612).



جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في دورته العادية الـ54 بجنيف.



وأكدت السفيرة أبو غزالة، ضرورة الإبقاء على البند السابع من جدول الأعمال المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة كبند دائم على أجندة المجلس والضغط على إسرائيل لوقف السياسات الاستيطانية وتسليح المستوطنين، ووقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية.



وشددت بحسب بيان صحفي للجامعة العربية، اليوم الأحد، على أهمية تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدراته، لا سيما من خلال إيفاد مراقبين دوليين ولجان أممية وتمكينهم من الدخول للأرض الفلسطينية المحتلة، والضغط على إسرائيل لوقف جميع إجراءاتها العنصرية والتمييزية بحق الفلسطينيين من مصادرة الأراضي وهدم المنازل والممتلكات وسرقة الثروات والموارد الطبيعية.



واختتمت أبو غزالة كلمتها بالدعوة إلى التحرك الفوري للإفراج عن المعتقلين الإداريين الفلسطينيين والعرب القابعين في السجون الإسرائيلية، باعتبارهم يخضعون للاعتقال التعسفي غير القانوني.



بترا