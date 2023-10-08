تقنية جديدة لمساعدة المرضى الذين يعانون من قصر النظر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تم الكشف في نيودلهي بالهند عن تقنية جديدة تسمى "سيلك" تتيح للأشخاص الذين يعانون من قصر النظر تحقيق رؤية واضحة بدون نظارات أو عدسات.
وتم إطلاق هذا الإجراء، الذي يتضمن إنشاء وإزالة عدسة صغيرة داخل القرنية، في المؤتمر السنوي لجمعية زراعة العين والانكسار داخل العين في الهند.
ومن المتوقع أن يكون للتقدم في تكنولوجيا تحسين الرؤية تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي للبلاد، وفقاً لرئيس شركة لوك سابها السيد أوم بيرلا.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل انتشار قصر النظر في الهند إلى 31.89% بحلول عام 2030.
وتم افتتاح الإجراء عالي التقنية المسمى Smooth Incision Lenticule Keratomileusis من قبل أوم بيرلا خلال المؤتمر السنوي لجمعية زراعة العين والانكسار في الهند.
وقالت الجمعية في بيان لها " كان أحد أبرز الأحداث في هذا الحدث هو تقديم وإطلاق إجراء سيلك من شركة Johnson and Johnson Vision وتشتمل هذه التقنية على أحد أسرع أجهزة الليزر للسماح بإزالة النظارات بسرعة ودقة دون إنشاء أي جروح أو قطع كبير".
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