تقنية جديدة لمساعدة المرضى الذين يعانون من قصر النظر

MENAFN - Al Wakeel News)تم الكشف في نيودلهي بالهند عن تقنية جديدة تسمى "سيلك" تتيح للأشخاص الذين يعانون من قصر النظر تحقيق رؤية واضحة بدون نظارات أو عدسات.وتم إطلاق هذا الإجراء، الذي يتضمن إنشاء وإزالة عدسة صغيرة داخل القرنية، في المؤتمر السنوي لجمعية زراعة العين والانكسار داخل العين في الهند.

ومن المتوقع أن يكون للتقدم في تكنولوجيا تحسين الرؤية تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي للبلاد، وفقاً لرئيس شركة لوك سابها السيد أوم بيرلا.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل انتشار قصر النظر في الهند إلى 31.89% بحلول عام 2030.



وتم افتتاح الإجراء عالي التقنية المسمى Smooth Incision Lenticule Keratomileusis من قبل أوم بيرلا خلال المؤتمر السنوي لجمعية زراعة العين والانكسار في الهند.



وقالت الجمعية في بيان لها " كان أحد أبرز الأحداث في هذا الحدث هو تقديم وإطلاق إجراء سيلك من شركة Johnson and Johnson Vision وتشتمل هذه التقنية على أحد أسرع أجهزة الليزر للسماح بإزالة النظارات بسرعة ودقة دون إنشاء أي جروح أو قطع كبير".



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