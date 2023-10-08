إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال شمال بيت لحم

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال شمال بيت لحم
التاريخ
10/8/2023 10:11:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن المواجهات تركزت عند المدخل الشمالي للمدينة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من سكان مخيم العزة بالاختناق، وعولجوا ميدانيا.
وفا
MENAFN08102023000208011052ID1107208041
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.