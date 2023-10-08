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إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال شمال بيت لحم

10/8/2023 10:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن المواجهات تركزت عند المدخل الشمالي للمدينة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من سكان مخيم العزة بالاختناق، وعولجوا ميدانيا.

وفا

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