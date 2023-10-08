التربية: تعليق الدوام الوجاهي ليوم غد الإثنين والتحول للتعليم عن بعد

التربية: تعليق الدوام الوجاهي ليوم غد الإثنين والتحول للتعليم عن بعد
التاريخ
10/8/2023 10:10:58 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN - قررت وزارة التربية والتعليم، تعليق الدوام الوجاهي في المدارس ليوم غد الإثنين 9/10/2023، والتحول إلى التعليم عن بُعد، نظرًا إلى الظروف الميدانية التي تشهدها أرضنا الفلسطينية في قطاع غزة والضفة.
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