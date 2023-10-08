9 إصابات بحادث تدهور في عمان

9 إصابات بحادث تدهور في عمان
التاريخ
10/8/2023 9:23:49 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تسبب حادث
تدهور مركبة مساء اليوم الأحد، على شارع الجامعة الأردنية بوقوع 9 إصابات.
وأكد مصدر أمني لـ"خبرني" نقل المصابين
إلى مستشفى الجامعة ومستشفى الإسراء.
ووصفت حالة المصابين
بالمتوسطة، وجرى فتح تحقيق بالحادثة.
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