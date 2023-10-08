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9 إصابات بحادث تدهور في عمان

10/8/2023 9:23:49 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تسبب حادث
تدهور مركبة مساء اليوم الأحد، على شارع الجامعة الأردنية بوقوع 9 إصابات.

وأكد مصدر أمني لـ"خبرني" نقل المصابين
إلى مستشفى الجامعة ومستشفى الإسراء.

ووصفت حالة المصابين
بالمتوسطة، وجرى فتح تحقيق بالحادثة.

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