أوقاف دبي تدعم محدودي الدخل بـ3 آلاف بطاقة ساند بالتعاون مع الإمارات الإسلامي



أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي "أوقاف دبي" بالتعاون مع مصرف الإمارات الإسلامي البطاقة المصرفية المعبئة مسبقا ساند لتمكين الشرائح المجتمعية المستحقة من إجراء عمليات الشراء في مراكز البيع المختلفة باستخدام البطاقة.

ووزعت المؤسسة 3000 بطاقة ساند بقيمة 3 ملايين درهم للفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للمؤسسة بمن فيهم الأيتام والأرامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود.

وتتضمن البطاقة مبلغا ماليا بقيمة ألف درهم يتم إيداعه مسبقا من قبل المؤسسة في حساب خاص لدى الإمارات الإسلامي كما تقدم البطاقة لحاملها ميزات الخصم من سلسلة متاجر كارفور وجمعية الاتحاد التعاونية ..ويمكن لحامل البطاقة إجراء عمليات الشراء بالتجزئة من نقاط البيع بالدرهم الإماراتي.

وأكد سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر أن تقديم الدعم الاجتماعي للشرائح المستحقة يعد من أولويات عمل المؤسسة ويساهم إصدار بطاقة ساند في تمكين الأيتام والأرامل وأصحاب الهمم وتوفير الدعم اللازم لضمان الحياة الكريمة لكبار المواطنين وأصحاب الدخل المحدود وتحسين المستوى المعيشي لهذه الفئات.

وقال المطوع إن المؤسسة تسعى إلى بناء الشراكات مع مختلف الجهات الخاصة والحكومية لمنح فئات مجتمعية مختارة إمكانية الوصول إلى العديد من المزايا والخدمات التي ترتقي بمستوى جودة حياتهم.

ولفت المطوع إلى أن المؤسسة تحرص على التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى الشرائح المجتمعية المستحقة للدعم لضمان حصولهم على خدمات المؤسسة بما يعود بالنفع والخير المستدام على المجتمع.

من جانبه أعرب فريد الملا الرئيس التنفيذي في مصرف الإمارات الإسلامي عن سعادته بالتعاون مع "أوقاف دبي" لإطلاق بطاقة ساند المصرفية بهدف تقديم الدعم المالي لمن يستحقونه من أفراد المجتمع الإماراتي وعملا بمبادئ الشريعة الإسلامية الأساسية لطالما كانت أولويتنا ضمان الرفاهية والصالح الأكبر للفرد والمجتمع وباعتبارنا مؤسسة مالية إسلامية مسؤولة فإننا ملتزمون بتمكين المجتمعات التي نعمل فيها والارتقاء بها من خلال مثل هذه الشراكات والمبادرات الهادفة.