دبي للسيليكون تشهد تجارب جديدة لتوصيل المنتجات باستخدام الطائرات بدون طيار



شهدت واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، تجارب جديدة لتوصيل المنتجات باستخدام الطائرات بدون طيار، وذلك ضمن برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في نوفمبر 2021.

وتأتي التجارب الجديدة في إطار شراكة بين "جيبلي"، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات اللوجستية ومقرها دولة الإمارات، وشركة "سكاي إير موبيليتي"، أكبر شركة في الهند للتوصيل باستخدام الطائرات بدون طيار، حيث استمرت الاختبارات لمدة ثلاثة أسابيع في المنطقة التجريبية للطائرات بدون طيار التي تم تخصيصها في واحة دبي للسيليكون، وذلك بالتعاون مع مختبرات دبي للمستقبل التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، وهيئة دبي للطيران المدني وواحة دبي للسيليكون.





مركز للابتكار

وتعليقاً على التجارب، قال المهندس معمّر الكثيري، المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والاستدامة في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز":“منذ إنشائها، أعطت واحة دبي للسيليكون الأولوية لدعم رواد الأعمال الطموحين الذين يستخدمون التقنيات المتطورة لتقديم حلول المدن الذكية. وتماشياً مع مكانتها كمركز للابتكار والمعرفة ودعماً لأهداف خطة دبي الحضرية 2040، انضمت واحة دبي للسيليكون إلى برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار، إذ رحبت منذ ذلك الحين بالعديد من المبتكرين في مجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات لاختبار مفاهيمهم الخاصة بالتوصيل عبر الطائرات بدون طيار. ويسعدنا أن نرحب بمساعي "سكاي إير موبيليتي" و"جيبلي" المشتركة لتجربة أنظمتهما الخاصة بالتوصيل عبر الطائرات بدون طيار في واحة دبي للسيليكون، وأن نقدّم خبرتنا لدعم نجاح تجاربهما".

تعاون استراتيجي

من جانبه قال أحمد حسن بالقيزي –المدير التنفيذي لقطاع سلامة وبيئة الطيران في هيئة دبي للطيران المدني: "نجاح التجارب الأولية هو الأهم لمعرفة الجوانب التنظيمية والتشغيلية التي تحتاج لتطوير، وتقييمها وتحسينها لخلق أساس قوي لتعزيز كفاءة عمليات النقل التجاري باستخدام الطائرات بدون طيار. والوصول لهذا الهدف يتطلب تعاوناً استراتيجيا بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين المعنيين بالمشروع؛ مؤسسة دبي للمستقبل وواحة دبي للسيليكون. ويهدف التعاون إلى تعزيز معايير الأمن والسلامة، وتمكين الجهات العامة والخاصة من استخدام الطائرات بدون طيار في تقديم الخدمات المرجوّة منها، وتنظيم مزاولة الأنشطة المرتبطة باستخدام الطائرات بدون طيار، وخلق بيئة محفزة على الاستثمار في هذا القطاع للمساهمة في جعل إمارة دبي مركزاً لصناعة الطائرات بدون طيار، والنقل الذكي، والابتكار في مجال النقل الجوي".



ثورة الخدمات اللوجستية

ومن جانبه، قال رامان باثاك، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة جيبلي: "سعداء باتخاذ خطوات متقدمة والمشاركة في ثورة الخدمات اللوجستية المتعلقة بالمرحلة الأخيرة من التوصيل، ومن خلال هذا التطور في عمليات التوصيل عبر الطائرات بدون طيار، نهدف إلى زيادة كفاءة خدماتنا في النقل عبر استخدام الطائرات بدون طيار لأغراض مختلفة. وتوفر دبي البنية التحتية المتقدمة التي تمكننا من اختبار الحلول الجديدة وضمان الابتكار في خدماتنا باستمرار. ويمثل هذا المشروع التجريبي حلاً فعالاً ومستداماً لتوصيل الطرود الصغيرة إلى متوسطة الحجم، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للاتحاد البريدي العالمي. ومن خلال دعم هذا المشروع، نحن على ثقة من قدرتنا على تحقيق أهدافنا المتمثلة في أن نكون رواداً في الاستدامة والكفاءة من خلال الخدمات اللوجستية".

واستعرضت التجارب النقل الآمن والموثوق لمجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية، بما في ذلك البقالة والأدوية والمواد الغذائية والمواد التجارية السريعة وغير ذلك، داخل واحة دبي للسيليكون. وتضمنت التجارب استخدام Skye Ship One وهي الطائرة الرئيسية في Skye Air والتي تحتوي على Skye Connect (نظام اتصال خاص) وSkye Tunnel (نظام ملاحة) وأنظمة أمان متعددة مثل الباراشوت وتجنب الاصطدام وغير ذلك.

وأعرب أنكيت كومار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سكاي إير موبيليتي (Skye Air)، عن سعادته بإجراء التجارب، مؤكداً قدرة الطائرات بدون طيار على تطوير صناعة الخدمات اللوجستية. وقال: "تلتزم "سكاي إير" بتطوير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، وتطوير شراكتنا مع "جيبلي" ضمن برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار ، وبالتعاون مع هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة دبي للمستقبل وواحة دبي للسيليكون وجميع الشركاء الآخرين في البرنامج على تحقيق هذا الإنجاز، وتعتبر Skye Ship One أكثر الطائرات بدون طيار موثوقية في الهند، حيث قامت بأكثر من 1700 رحلة جوية وهي تمثل قفزة كبيرة إلى الأمام في عالم الخدمات اللوجستية، ونثق أن هذه التجربة ستثبت قدرة الطائرات بدون طيار على إحداث ثورة في المرحلة الأخيرة من عملية التوصيل".

من جهته، أكد خليفة القامة، مدير "مختبرات دبي للمستقبل": يدعم هذا المشروع الجديد جهود دبي لتطوير وتوسيع استخدامات الطائرات بدون طيار بالتعاون بين مختلف الجهات الحكومية والشركات الخاصة والهيئات التنظيمية وبما يسهم في تطوير حلول مستقبلية ونوعية تنطلق من دبي لتوظيف تكنولوجيا الطائرات بدون طيار في تعزيز كفاءة مختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية.



ويعتبر برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار، من البرامج الأساسية لتنفيذ وتفعيل سياسة القبة الجوية لسماء دبي المُعتمدة من المجلس التنفيذي لإمارة دبي لتطوير البنية التحتية لمجال جوي خاص بنظم الطائرات بدون طيار، تقوم بالربط بين الأماكن والمباني في إمارة دبي من خلال المهابط والمطارات المخصصة لنقل المسافرين والبضائع.



وقد عملت هيئة دبي للطيران المدني ضمن مبادرات ومشاريع هذه السياسة على إصدار النظم والتشريعات المُنظّمة لاستخدام الطائرات بدون طيار حيث صدر القانون رقم (4) لعام 2020 لتنظيم الطائرات بدون طيار لهذا الغرض، وتوفير الخدمات الخاصة بحوكمة استخدامها بما يضمن الأمن والسلامة، ضمن برنامجي درع دبي لأمن الطائرات بدون طيار، ونظام دبي لإدارة الحركة الجوية للطائرات بدون طيار.











