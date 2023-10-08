غارة إسرائيلية تصيب هدفاً بالقرب من حدود مصر.. انفجارات وغارات جوية بمدينة رفح الفلسطينية

سمع سكان مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، اليوم، دوي انفجار قوي، على ما يبدو، نتيجة غارة جوية إسرائيلية أصابت هدفاً بالقرب من الحدود مع مصر.

ولم يتضح بعد ما هو الهدف. وقال سكان إنه تم إخلاء منزل في المنطقة.

وشنَّت إسرائيل عشرات الغارات الجوية على رفح خلال الليل، وأصابت إحدى الغارات ثلاثة منازل في أحد مخيمات اللاجئين الأكثر ازدحاماً، مخيم الشابورة، ما أسفر عن مقتل 19 فرداً من أسرة واحدة، وفقاً لأحد أفراد الأسرة الذي نشر أسماءهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وملأ أفراد الأسرة والجيران الناجون مسجد الفاروق وأقاموا صلاة الجنازة، بينما كانت جثامين القتلى ملفوفة بأكفان بيضاء على الأرض، ثم سار الحشد إلى مقبرة قريبة لدفن القتلى.

وانطلقت مكبرات الصوت من المساجد والسيارات المتحركة في رفح مع التعزية فيمن قُتلوا خلال الهجوم على إسرائيل.