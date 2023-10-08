«الاتحاد لائتمان الصادرات» تستعرض في أديبك 2023 حلول حماية الائتمان التجاري لتعزيز نمو القطاع الصناعي

اختتمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة الإمارات، مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023) الذي أقيم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث استضافت أدنوك هذه الفعالية باعتبارها أكبر تجمع عالمي لقطاع الطاقة، في أبوظبي خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر، تحت شعار «خفض الانبعاثات.. أسرع.. معاً».

وسلطت الاتحاد لائتمان الصادرات خلال حضورها في هذا الحدث الضوء على التزامها بتحقيق التطورات المستدامة في قطاع تأمين الصادرات، ودورها الرئيس في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار في مجال الطاقة والتحول الصناعي ضمن حشد من الزوار ضم أكثر من 160 ألف مشارك من 164 بلداً.



وبحضور أكثر من 15000 مندوب وما يزيد على 1600 متحدث رفيع المستوى، شكل جناح «الاتحاد لائتمان الصادرات» نقطة جذب محورية لأبرز قادة الصناعة والشركاء الاستراتيجيين، حيث عرضت الشركة الحلول المالية التجارية وحلول حماية الائتمان التجاري المبتكرة لتعزيز نمو القطاع الصناعي، والذي يعكس التزامها في حماية الشركات الإماراتية من مخاطر الائتمان عبر عدد من المبادرات المستشرفة للمستقبل.



تعزيز جهود

وتعزيزاً لجهودها في معرض «أديبك 2023»، دخلت «الاتحاد لائتمان الصادرات» في شراكتين محوريتين، حيث قامت الشركة بتجديد مذكرة التفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات، والتي وقعتها رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مع عمر أحمد صوينع السويدي، وكيل الوزارة، حيث تهدف مذكرة التفاهم لتقديم ضمانات وتسهيلات مبتكرة تعزز الاستدامة والتنافسية الصناعية والجاذبية الاستثمارية، وتعزز جهود برنامج «القيمة الوطنية المضافة» وتأمين استثمارات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. وتلتزم الاتحاد لائتمان الصادرات، ضمن التعاون مع الوزارة بتقديم حوافز وعوامل تمكين بقيمة 1.4 مليار درهم خلال العام الجاري 2023، بما في ذلك التأمين الأخضر والاستثمارات الآمنة للشركات في دولة الإمارات.



وفي خطوة محورية أخرى لتشجيع تنمية قطاعات التصدير والشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي، وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات، وعبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حيث وقعت المذكرة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وأحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وتهدف الشراكة إلى دعم القطاعات غير النفطية في الإمارة من خلال تقديم حلول تأمين ائتمان الصادرات للشركات المحلية المصدرة في إمارة أبوظبي.



مشاركة

وفي إطار المناقشات التي دارت خلال الحدث، شاركت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ضمن اجتماعات المائدة المستديرة المخصصة للرؤساء التنفيذيين، والتي نظمتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث اجتمع ممثلون عن الجهات الحكومية والشركات الرائدة في قطاعي الطاقة والصناعة من دولة الإمارات وألمانيا، لمناقشة فرص الاستثمار المستقبلية، وآفاق التعاون لدفع عجلة تحول نظام الطاقة. وضمن الفعاليات المختلفة التي شاركت فيها الشركة، انضمت رجاء المزروعي إلى جلسة نقاشية استراتيجية بعنوان «تمويل قطاعات المستقبل: دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز التقدم الاقتصادي»، حيث أوضحت أهمية مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها في توجيه التقدم الاقتصادي في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «يعد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023)، منصة مثالية لتبادل المعارف وتعزيز أطر التعاون مع شركائنا المحليين والدوليين لمناقشة التحديات والفرص المتاحة للصناعة والتجارة المستدامة ودعم سياسة التنويع الاقتصادي للدولة. وتسلط الاتحاد لائتمان الصادرات من خلال مشاركتها الضوء على عدد من الحلول المبتكرة لائتمان الصادرات والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز مكانته على المستويين الإقليمي والعالمي».

تجدر الإشارة إلى أن «الاتحاد لائتمان الصادرات» أسهمت في دعم نمو التجارة غير النفطية لدولة الإمارات لعام 2022 التي حققت نمواً قياسياً تخطى 2.2 تريليون درهم في نهاية العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات التجارية غير النفطية المؤمن عليها من قبل الشركة 14.4 مليار درهم، وذلك من خلال تقديم تسهيلات تأمينية بقيمة 8.1 مليارات درهم، استفاد منها 16 قطاعاً مختلفاً في 106 دول.



