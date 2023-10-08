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البورصة المصرية تخفف تراجعها بعدما هوت 7% وأوقفت تداول أسهم 42 شركة

10/8/2023 9:23:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أغلق المؤشر المصري الرئيسي على تراجع 3.55% بعدما استعاد نحو نصف خسائره التي تكبدها، وبدأت بعض الأسهم تخفف خسائرها بعد دخول سيولة جديدة في السوق.

فقدت الأسهم المصرية نحو 31 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال الجلسة لتبلغ نحو 1.322 تريليون جنيه.

هوت الأسهم المصرية بشكل حاد في منتصف معاملات اليوم الأحد، مطلع الأسبوع، ليفقد مؤشرها الرئيسي 7% من قيمته وسط مبيعات مكثفة من مؤسسات المال المحلية والأجنبية في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

أوقفت بورصة مصر التداول على أسهم نحو 42 شركة بعد هبوطها بأكثر من 10%، ومنها: «مجموعة طلعت مصطفى القابضة»، و«حديد عز»، و«فوري»، و«ابن سينا فارما»، و«بلتون المالية».

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة 7%، وسط صافي مبيعات أجنبية، بينما اتجه صافي تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء.

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