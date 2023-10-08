فضائح سام بانكمان فرايد تتشكف.. و7 اتهامات تضعه في السجن بقية حياته

تواصلت محاكمة «الملياردير المفلس سام بانكمان فريد، المدير التنفيذي السابق في منصة إف تي إكس الرقمية»، حيث وقف اثنان من أصدقائه السابقين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والذين عملوا أيضاً في بورصة العملات المشفرة FTX أثناء إقامتهم مع مؤسس الشركة في جزر البهاما، في قاعة محكمة مانهاتن هذا الأسبوع للإدلاء بشهادتهم ضد زميلهم السابق، والمقرب منهم، ورئيسه - الرجل الذي يُزعم أنه كان يدير إمبراطورية عملات مشفرة، احتالت على آلاف العملاء بمليارات الدولارات.

سُئل غاري وانغ، المؤسس المشارك الأقل شهرة لشركة FTX، من قبل مساعد المدعي العام الأمريكي نيكولاس روس يوم الخميس، «هل ارتكبت جرائم مالية أثناء العمل في FTX؟».

أجاب وانغ: «نعم»، وقال: إن جرائمه، بما في ذلك الاحتيال عبر الأسلاك والسلع، تم تنفيذها بمساعدة بانكمان فرايد، والرئيس الهندسي السابق لشركة FTX نيشاد سينغ، وكارولين إليسون، التي كانت تدير صندوق التحوط الشقيق Alameda Research، وكانت صديقة بانكمان فرايد،

وتابع روس: «وانغ، هل ترى أياً من الأشخاص الذين ارتكبت تلك الجرائم معهم في قاعة المحكمة اليوم؟

وقف وانغ، الذي كان يرتدي بدلة كبيرة الحجم ومتجعدة مع ربطة عنق حمراء ونظارات، بشكل غريب ونظر حول قاعة المحكمة قبل أن يجيب: «نعم».

سأل روس: «من ترى؟».

قال: «سام بانكمان فرايد».

ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة، التي من المقرر أن تستمر ستة أسابيع، يوم الثلاثاء مع توقع شهادة رئيسية من إليسون، الذي يعتبر شاهد الادعاء النجمي، بعد أن أقر بالفعل بالذنب في تهم عدة، ويواجه بانكمان فرايد سبع تهم فيدرالية، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال في الأوراق المالية وغسل الأموال، والتي قد تضعه في السجن لبقية حياته.

حتى الآن ظل بانكمان فرايد، 31 عاماً، هادئاً في الأغلب في المحكمة، مستمعاً باهتمام إلى الشهود، وفي بعض الأحيان يكتب ملاحظات لمحاميه، ولكن عندما اختبر وانغ ضده بدا بانكمان فريد منزعجاً بشكل واضح، حيث حول نظره عن صديقه السابق إلى الأرض، وفي لحظة ما وضع رأسه بين يديه.

الأيام الأخيرة قبل الانهيار



كان وانغ، البالغ من العمر 30 عاماً، رئيساً للتكنولوجيا في شركة FTX، التي دخلت في مرحلة الإفلاس في نوفمبر. لقد تحدث بسرعة كبيرة لدرجة أن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان، والمدعي العام أوقفاه عند نقاط معينة ليطلبا منه إبطاء سرعته.

ركز جزء كبير من شهادة وانغ يوم الجمعة على الأيام الأخيرة في FTX قبل انهيار العملية بأكملها، بما في ذلك التقارير في وسائل الإعلام، التي توضح بالتفصيل الممارسات التجارية لشركة Alameda وعلاقاتها المقلقة مع FTX.

وقال وانغ: إنه رداً على هذه التقارير تمت الدعوة إلى اجتماع طارئ بين بانكمان فريد، ووانغ وسينغ، لمناقشة إغلاق ألاميدا، وقال إنهم قرروا في النهاية عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة، لأنه هو وبانكمان فرايد كانا على علم بأن ألاميدا ليس لديها طريقة لسداد ما يقرب من 14 مليار دولار من الفجوة في دفاترها.

أخذ ممثلو الادعاء هيئة المحلفين عبر سلسلة من التغريدات، بدءاً من 7 نوفمبر، وجاءت المنشورات من الشركة، التي تلوم ساعات العمل في البنوك على بطء عمليات السحب، في حين قام بانكمان فرايد بالتغريد من حسابه الشخصي، مؤكداً للعملاء أن كل شيء على ما يرام، وشهد وانغ قائلاً: «لم تكن FTX على ما يرام ولم تكن الأصول على ما يرام».

جزر البهاما



في 12 نوفمبر بعد أن أعلنت FTX إفلاسها طلب بانكمان فريد من وانغ أن يقود سيارته معه إلى لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما لحضور اجتماع. أثناء القياد، طلب بانكمان فرايد من وانغ نقل الأصول إلى المصفين في جزر البهاما، لأنه يعتقد أنهم سيسمحون له بالحفاظ على السيطرة على الشركة، وقال وانغ إنه لم يكن حاضراً في الاجتماع مع هيئة الأوراق المالية، على الرغم من أن والد بانكمان فريد كان حاضراً.

قال وانغ إنه عاد إلى الولايات المتحدة والتقى المدعين العامين في اليوم التالي، ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 50 عاماً، عندما يواجه القاضي لإصدار الحكم عليه بعد هذه المحاكمة، وقال للمحلفين إنه وقع على اتفاقية تعاون من ست صفحات تتطلب منه مقابلة المدعين العامين والإجابة عن أسئلتهم بصدق وتقديم الأدلة.

وشهد وانغ قائلاً: «لم تكن FTX على ما يرام ولم تكن الأصول على ما يرام».

لعدة أشهر، عرف بانكمان فرايد أن وانج وإليسون، اللذين كانا عضوين أساسيين في دائرته الداخلية الشخصية والمهنية، انقلبا عليه. واعترف كلاهما بالذنب في ديسمبر، ويتعاونان منذ ذلك الحين مع مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن.

وتم الإدلاء بشهادة وانغ، التي امتدت حتى يوم الجمعة، بموجب اتفاقية تعاون مع الحكومة، ومن المتوقع أن يتخذ إليسون الموقف بموجب ترتيب مماثل.

كان وانغ، الذي التقى بانكمان فرايد لأول مرة أثناء دراسته الثانوية في معسكر صيفي، يمتلك 10% من Alameda، في حين كان رئيسه يمتلك 90% المتبقية. أخبر وانغ المحكمة عن المزايا التي حصلت عليها شركة Alameda من خلال دمج التعليمات البرمجية في برنامج FTX الذي يسمح بالوصول الخاص إلى بورصة العملات المشفرة. أدت هذه الامتيازات في النهاية إلى أن تدين شركة Alameda بقيمة 8 مليارات دولار من ودائع العملاء لشركة FTX.

قال وانغ: «لقد منحنا امتيازات خاصة على FTX والتي منحت عمليات سحب غير محدودة على المنصة لشركة Alameda». سُمح لشركة ألاميدا بسحب تلك الأموال وتحويلها، وكان لديها حد ائتماني بقيمة 65 مليار دولار.

وقال: «عندما قام العملاء بإيداع الدولار الأمريكي ذهب إلى Alameda». «لقد كان موجوداً في كود الكمبيوتر. من الممكن أن يكون لدى Alameda أرصدة سلبية وعمليات سحب غير محدودة».