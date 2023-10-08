بنوك أمريكية ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد الصين في 2023

رفعت بنوك أمريكية، من بينها «سيتي غروب» و«جيه بي مورغان تشايس»، توقعاتها لمعدل نمو اقتصاد الصين إلى 5% خلال 2023، إذ يساعد تحسن البيانات خلال الآونة الأخيرة في بناء إجماع إزاء قدرة الحكومة على تحقيق مستهدف الناتج المحلي الإجمالي.

كتب اقتصاديون في «جيه بي مورغان» بقيادة جو هايبين، في مذكرة، أن بيانات النشاط المحسنة منذ أغسطس «تشير إلى أن التباطؤ الاقتصادي منذ أبريل قد وصل على الأرجح إلى أدنى مستوياته، وبدأ الاقتصاد بتغيير مساره». وأضافوا أن هذا الاتجاه، إلى جانب الدعم الإضافي في مجال السياسات مثل التيسير النقدي، «يبدو أنه أعاد الاقتصاد إلى المسار» لتحقيق هدف النمو الرسمي البالغ نحو 5%. ورفع «سيتي غروب» توقعاته لمعدل النمو اقتصاد الصين من 4.8%.

كتب اقتصاديون في «سيتي غروب» أن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الصين قد تتحسن، وأضافوا أن انكماش صادرات البلاد في الآونة الأخيرة قد يتقلص أيضاً، بعدما أفادت بيانات التصنيع الرسمية بحدوث توسع لأول مرة منذ ستة أشهر. كتب الاقتصاديون بقيادة يو شيانغ رونغ: «لقد وصلنا إلى القاع الدوري، وكل الأنظار تتجه نحو ما إذا كان الطلب الأساسي سوف يرتفع بفضل الزخم المتزايد للسياسات».

وكان «سيتي غروب» توقع سابقاً أن يسجل اقتصاد الصين معدل نمو 4.7%؛ ما يجعله من بين البنوك الاستثمارية الأكثر تشاؤماً بشأن الصين. قال اقتصاديون في «سيتي غروب» إنه منذ نهاية أغسطس «تجاوز زخم السياسات التوقعات بشكل واضح»؛ بفضل بعض إجراءات التيسير في القطاع العقاري.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته «بلومبرغ» لآراء الاقتصاديين أن متوسط توقعات النمو عند 5% خلال 2023. خفضت العديد من الشركات تقديراتها للاقتصاد من التوقعات التي صدرت في وقت سابق من العام، حيث أدت أزمة العقارات إلى تباطؤ النشاط لفترة أطول من المتوقع.

أفاد تلفزيون الصين المركزي نقلاً عن بيانات من وزارة التجارة أن المبيعات في متاجر التجزئة والمطاعم الكبرى في الصين ارتفعت 8.3% في الأيام الثلاثة الأولى من العطلة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 عندما واجهت عدة مناطق قيوداً بسبب فيروس كورونا.

وانخفضت قيمة مبيعات المنازل الجديدة لدى أكبر 100 شركة تطوير في الصين 29% على أساس سنوي في سبتمبر، حسب شركة «تشاينا ريل إستيت إنفورميشن»، لتسجل تحسناً بشكل طفيف فقط عن انخفاض بنسبة 34% في أغسطس. كتبت كريستي هونغ، المحللة لدى «بلومبرغ إنتلجينس»، في مذكرة بحثية، أن الأرقام «قد تشير إلى الحاجة إلى تعزيز السياسة التحفيزية بعدما لم تسفر موجة من تدابير الدعم عن إنعاش الثقة كثيراً».