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46600 وصفة في أقدم برنامج طبخ

10/8/2023 9:15:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - دخل برنامج طبخ ياباني عُرِضَت حلقته الأولى قبل 65 عاماً موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأقدم برنامج في فئته، وفق ما أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.


وقدّم برنامج «كيو نو ريوري» أو «مطبخ اليوم» منذ انطلاقته عام 1957 نحو 46600 وصفة تعكس روح العصر، من الركود الاقتصادي إلى تحرّر المرأة.

وقالت كبيرة منتجي البرنامج مايومي ياناي للصحافيين خلال احتفال أقيم في طوكيو «أعتقد أن سؤال: ماذا أطبخ للعشاء الليلة؟ هو السؤال الدائم الذي يطرحه الجميع على أنفسهم». وأضافت أن برنامج الطهو هذا يسعى إلى «الإجابة بصدق عن هذا السؤال وتوفير متطلبات جمهوره العائلي». وخصصت الحلقة الأولى من البرنامج عام 1957 لوجبة الكاري على الطريقة الغربية مع المحار، في زمن كان واحد من كل أربعة يابانيين يعاني سوء التغذية.

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