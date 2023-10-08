المركزي الأوروبي: سنحقق هدف إعادة التضخم إلى 2%

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مقابلة نُشرت الأحد إنها على ثقة من أن البنك سيحقق هدفه المتمثل في إعادة التضخم إلى مستوى 2%، وواثقة نسبيا من وضع احتياطيات الغاز في أوروبا.
ورفع البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ أربعة بالمئة.
وأضافت في المقابلة التي نشرتها صحيفة لا تربيون ديمانش الفرنسية اليوم الأحد "وصل سعر الفائدة الرئيسي في المركزي الأوروبي إلى مستويات من شأنها إذا ظلت هكذا لمدة كافية أن تسهم بشكل كبير في العودة في توقيت مناسب بالتضخم إلى المعدل المستهدف".
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