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المركزي الأوروبي: سنحقق هدف إعادة التضخم إلى 2%

10/8/2023 9:13:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مقابلة نُشرت الأحد إنها على ثقة من أن البنك سيحقق هدفه المتمثل في إعادة التضخم إلى مستوى 2%، وواثقة نسبيا من وضع احتياطيات الغاز في أوروبا.
ورفع البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ أربعة بالمئة.
وأضافت في المقابلة التي نشرتها صحيفة لا تربيون ديمانش الفرنسية اليوم الأحد "وصل سعر الفائدة الرئيسي في المركزي الأوروبي إلى مستويات من شأنها إذا ظلت هكذا لمدة كافية أن تسهم بشكل كبير في العودة في توقيت مناسب بالتضخم إلى المعدل المستهدف".




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