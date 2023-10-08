9 إصابات بتدهور مركبة في شارع الجامعة

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- Amman Net)
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تكون الأجواء خريفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 9 إصابات بتدهور مركبة في شارع الجامعة 10/08/2023 - 16:07 عمان ن
أصيب 9 اشخاص إثر تدهور مركبة مساء اليوم الأحد في شارع الجامعة الأردنية بالعاصمة عمان، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر لـ عمون، إن حادث تدهور وقع لإحدى المركبات مساء اليوم على شارع الجامعة الأردنية نتج عنه 9 إصابات.
وأضاف، أنه تم اخلاء الإصابات إلى مستشفيين اثنين، ووصفت حالتهم بالمتوسطة.
وأكد أنه جرى فتح تحقيق بالحادث للوقف على اسبابه.
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