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بيلينجهام وفينيسيوس يكشفان حقيقة أزمة غرفة ملابس ريال مدريد

10/8/2023 9:12:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن حقيقة الغيرة بين الثنائي جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور نجمي ريال مدريد.
وذكرت تقارير أن هناك غيرة بين اللاعبين في غرفة الملابس، بعد أن نجح بيلينجهام في جذب الأضواء إليه هذا الموسم، عقب انضمامه مباشرة من بوروسيا دورتموند، بينما ابتعد فينيسيوس لفترة عن الفريق بسبب الإصابة.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن العلاقة بين فينيسيوس وبيلينجهام رائعة في غرفة الملابس، منذ انضمام نجم دورتموند السابق.
وكشفت أن الثنائي شاهد هدف ريال مدريد الثالث أمام أوساسونا مرة أخرى، والذي أحرزه فينيسيوس، قبل أن يذهب اللاعب الإنجليزي للاحتفال معه في الملعب.
وأشارت إلى أن فينيسيوس وبيلينجهام قالا مازحين بصوت عال في غرفة الملابس أثناء مشاهدة الفيديو: "أخي.. إننا ذاهبون لقتل بعضنا البعض.. أليس كذلك؟".

ملاعب

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