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يوفنتوس يستعيد توازنه بحسم الديربي

10/8/2023 9:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عاد يوفنتوس لسكة الانتصارات في "السيري آ" سريعا بعد أن نجح في حسم الديربي على حساب جاره اللدود تورينو (2-0)، السبت على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن الجولة الثامنة بالدوري الإيطالي.
وفشل البيانكونيري في هز شباك تورينو على مدار الـ45 دقيقة الأولى من اللقاء، ليخرج الفريقان بشباك نظيفة، بعد أن ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" هدفا مبكرا لأصحاب الأرض بداعي التسلل على مويس كين.
ولكن جاءت الانفراجة بعد بداية الشوط الثاني مباشرة بفضل المدافع الشاب فيديريكو جاتي، ثم عزز البولندي الدولي أركاديوز ميليك التقدم بهدف جديد برأسية في الدقيقة 62.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد تورينو عند 9 نقاط يحتل بها المركز الـ12 مؤقتا بعد أن سقط في فخ الخسارة الثانية في آخر 5 مباريات، الثالثة هذا الموسم.
وضرب فريق المدرب ماسيمليانو أليجري أكثر من عصفور بهذه النتيجة، حيث أنه استعاد توازنه بها سريعا بعد التعادل السلبي في الجولة الماضية خارج قواعده أمام أتالانتا.
كما أن اليوفي واصل علو كعبه في مواجهات الديربي بسجل خالي من الخسارة منذ 8 سنوات، وتحديدا عندما سقط (2-1) في أبريل/نيسان 2015.

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